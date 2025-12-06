В новосибирских школах могут ввести пропускную систему по биометрии

В 2026 году в российских школах, в том числе новосибирских, могут появиться биометрические системы доступа. Об этом на «Правительственном часе» в Совете Федерации сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится рабочей группой кабмина для внесения в Госдуму. Предполагается, что система предполагает внедрение современных технологий идентификации как альтернативы традиционным картам и пропускам. Она будет дополнительной опцией, а не обязательным условием для доступа в школу.

По его словам, Например, вход по отпечатку пальца или лицу не только упрощает процесс авторизации, но и значительно повышает безопасность, сводя к минимуму риски кражи данных и связанного с этим мошенничества.

Ещё одно перспективное направление — контроль за покупкой товаров с возрастными ограничениями. Дмитрий Григоренко отметил, что уже разработан проект, который позволит использовать биометрию для проверки возраста покупателя в интернете.

Стоит отметить, что сейчас система биометрии тестируется в 20 школах Татарстана. В учебных заведениях установлены турникеты с распознаванием лиц разной высоты для разных возрастов. По словам властей региона, несмотря на заявления об отсутствии отрицательных реакций, некоторые родители все же воспринимают нововведение «болезненно», главным образом из-за необходимости давать согласие на обработку персональных данных детей.

Биометрия становится ключевым инструментом в различных областях. В октябре текущего года зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко сообщил, что с 1 июля 2026 года в России можно будет использовать биометрию для дистанционных сделок с недвижимостью: отпечатки пальцев, лица и радужную оболочку глаза. Сейчас для удаленного заключения сделки россиянам необходимо посетить МФЦ, чтобы подтвердить свое согласие на такой тип операций.

Тем не менее, в Новосибирске периодически появляются сообщения о новом виде мошенничества с биометрией.

Ранее редакция сообщала, что микрокредиты в России будут выдавать через биометрию.