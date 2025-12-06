Рекламодателям

В новосибирских школах могут ввести пропускную систему по биометрии

  • 06/12/2025, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
школьный класс
Проект протестирован на учебных заведениях Татарстана

В 2026 году в российских школах, в том числе новосибирских, могут появиться биометрические системы доступа. Об этом на «Правительственном часе» в Совете Федерации сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующий законопроект уже готовится рабочей группой кабмина для внесения в Госдуму. Предполагается, что система предполагает внедрение современных технологий идентификации как альтернативы традиционным картам и пропускам. Она будет дополнительной опцией, а не обязательным условием для доступа в школу.

По его словам, Например, вход по отпечатку пальца или лицу не только упрощает процесс авторизации, но и значительно повышает безопасность, сводя к минимуму риски кражи данных и связанного с этим мошенничества.

Ещё одно перспективное направление — контроль за покупкой товаров с возрастными ограничениями. Дмитрий Григоренко отметил, что уже разработан проект, который позволит использовать биометрию для проверки возраста покупателя в интернете.

Стоит отметить, что сейчас система биометрии тестируется в 20 школах Татарстана. В учебных заведениях установлены турникеты с распознаванием лиц разной высоты для разных возрастов. По словам властей региона, несмотря на заявления об отсутствии отрицательных реакций, некоторые родители все же воспринимают нововведение «болезненно», главным образом из-за необходимости давать согласие на обработку персональных данных детей.

Биометрия становится ключевым инструментом в различных областях. В октябре текущего года зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко сообщил, что с 1 июля 2026 года в России можно будет использовать биометрию для дистанционных сделок с недвижимостью: отпечатки пальцев, лица и радужную оболочку глаза. Сейчас для удаленного заключения сделки россиянам необходимо посетить МФЦ, чтобы подтвердить свое согласие на такой тип операций.

Тем не менее, в Новосибирске периодически появляются сообщения о новом виде мошенничества с биометрией.

Ранее редакция сообщала, что микрокредиты в России будут выдавать через биометрию.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

2 826

Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : школа законопроект биометрия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В новосибирских школах могут ввести пропускную систему по биометрии
6/12/25 17:00
Общество
«Город облысеет и превратится в трущобы»: общественники пытаются предотвратить массовую вырубку кленов в Новосибирске
6/12/25 15:00
Власть Общество
Депутат Госдумы предложил возвращать ранее проданные квартиры вместе с ипотекой
6/12/25 13:00
Власть Общество
Рекордно короткая рабочая неделя ждет россиян в конце декабря
6/12/25 12:00
Общество
Дети мигрантов пошли на подготовительные курсы в школы Новосибирска
6/12/25 11:00
Власть Образование Общество
«Иначе их бы уже никто не покупал»: в Новосибирске неожиданно подешевели мандарины
6/12/25 10:00
Общество
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году
6/12/25 9:00
Общество
Туристический сбор удвоится в Новосибирской области в 2026 году
5/12/25 18:00
Бизнес Общество Туризм
Евгения Яровая: Включение «Логики» в школьное образование споткнется о системные препятствия
5/12/25 17:00
Образование Общество
«Они дублируются»: новосибирцы получают приглашения в домовые чаты MAX через Госуслуги
5/12/25 16:30
Бизнес Власть Общество
Два кредитора из Новосибирской области попали в «черный список» ЦБ
5/12/25 16:00
Общество
В выходные в Новосибирской области похолодает до -25 градусов
5/12/25 15:00
Общество
За хищения у бойцов СВО в Новосибирске задержаны 11 человек
5/12/25 14:00
Право&Порядок
Проезд в метро Новосибирска подорожает сразу на восемь рублей
5/12/25 13:34
Власть Общество Транспорт
Две тысячи семей в Новосибирске получили улучшенный интернет
5/12/25 13:10
Технологии
«Лукавая отчетность»: долгостроев в Новосибирске больше, чем декларируется
5/12/25 13:00
Бизнес Власть Недвижимость
В Новосибирске разместится центр данных нового российско-китайского мессенджера
5/12/25 12:00
Бизнес Общество Технологии
«Нежилой фонд» с пропиской: в Новосибирске через суд выселяют восемь семей
5/12/25 11:30
Власть Общество
В Новосибирской области с 9 декабря ОСАГО подорожает в два раза
5/12/25 11:15
Общество
Новосибирца приговорили за обналичку 11 миллионов рублей
5/12/25 10:00
Право&Порядок
Популярное
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Новости компаний
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять