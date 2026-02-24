Поиск здесь...
В Новосибирской области более 60% жалоб по госзакупкам связаны со здравоохранением

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Из них обоснованными признаются меньше половины

Управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги работы с жалобами участников госзакупок за 2025 год. Редакция Infopro54 ознакомилась с итоговым документом. Всего в прошлом году поступило 828 жалоб — это на 9,4% меньше, чем в 2024-м (тогда их было 914). Из общего количества 164 жалобы (19,8%) поданы на федеральных заказчиков, 479 (57,8%) — на областных, 185 (22,4%) — на муниципальных.

Часть поданных жалоб была отозвана. В общей сложности региональное управление ФАС рассмотрело за прошедший год 611 жалоб. Из них 230 (37,6%) признаны обоснованными или частично обоснованными. Основные нарушения касаются размещения информации в единой информационной системе, порядка отбора участников, применения национального режима, а также установления требований, ограничивающих количество участников закупок.

Наиболее проблемным сегментом остается здравоохранение. В 2025 году новосибирское УФАС рассмотрело 267 жалоб на закупки для государственных бюджетных учреждений здравоохранения Новосибирской области, а с учетом федеральных медицинских учреждений — 379. Таким образом, 62% всех рассмотренных за год жалоб по госзакупкам имеют отношение к теме здравоохранения. Нарушения обнаружены при рассмотрении 126 из них.

— Большинство таких жалоб поданы на нарушения законодательства при описании объектов закупок. Прослеживается это в большей степени в отношении закупок изделий медицинского назначения. Сохраняется тенденция выявления нарушений в закупках расходных материалов к медицинскому оборудованию. Конкуренция на рынке таких товаров довольно высока. И производители оборудования, которые также производят и расходные материалы к ним, порой пытаются агрессивным способом удержать рынок, — сообщили в Новосибирском УФАС.

Встречаются случаи субъективного подхода заказчика в отношении сформировавшейся практики, отмечают эксперты антимонопольной службы. При закупках медизделий заказчики обязаны использовать сведения из официального реестра Росздравнадзора. В качестве примера, когда это сделано не было, УФАС привело историю с закупкой Новосибирского областного клинического онкологического диспансера.

— При проведении внеплановой проверки по возвращенной жалобе ООО «Новая медицина» на действия комиссии ГБУЗ НСО «НОКОД» по закупке трубок эндобронхиальных было установлено, что диспансер признал победителем участника, который предложил товар с характеристиками, не соответствующими информации из сайта Росздравнадзора. Несмотря на сложившуюся разумную практику применения официального реестра медизделий, диспансер игнорировал его, пытался руководствоваться иными источниками. Новосибирское УФАС России выдало предписание об устранении нарушений законодательства, виновные должностные лица были наказаны. Новосибирское УФАС России считает такое нарушение законодательства грубым, — рассказали в  УФАС по Новосибирской области.

Другой пример, который привели в антимонопольной службе, касается нарушения описания объекта закупки, когда техническому заданию соответствует товар единственного производителя. Такое нарушение было выявлено при рассмотрении жалоб двух индивидуальных предпринимателей на действия заказчика – ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» при проведении аукциона на поставку системы для анестезии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Заказчики должны описывать объект закупки таким образом, чтобы описанию соответствовали не менее двух товаров различных производителей. В ходе рассмотрения жалоб было установлено, что техническому заданию закупки соответствует только аппарат ингаляционной анестезии одного китайского производителя. Заказчик получил предписание об устранении нарушений.

Частоту жалоб на закупки в сфере здравоохранения участники рынка объясняют ужесточившейся конкуренцией, которая в свою очередь связана с изменениями на рынке.

— Когда стали вводить санкции и начался поиск новых поставщиков, практически никто из фирм-посредников с рынка не ушел. Они просто переориентировались. Но при этом и другие пришли – те, кто раньше с Азией работал по другим отраслям, не по здравоохранению. Таких фирм не очень много, но все-таки они есть. При этом госсектор для поставщиков медицинского оборудования, расходников, медизделий остается самым лакомым рынком – потому что здесь объемы закупок гораздо больше, чем в коммерческом секторе. Поэтому каждый и пытается тут заработать. В Новосибирской области есть ряд компаний и ИП, которые стали уже профессиональными жалобщиками. Все вместе это и дает такую концентрацию жалоб. Большинство из них необоснованны – проверки УФАС и надзорных органов это подтверждают, — рассказал Infopro54 специалист по закупкам одной из новосибирских клинических больниц.

Ранее редакция рассказывала о проблемах с ремонтом томографов и другой дорогостоящей медицинской техники в условиях санкций.

Фото Infopro54

