
Новосибирская область получила по туристическому налогу чуть более 100 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Первоначально только в Новосибирске планировалось собрать около 200 млн

По итогам 2025 года, первого года действия туристического налога, в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области поступило почти 104 млн рублей. В 2025 году данный сбор взимался на территории 35 муниципалитетов. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона. Впрочем, в ведомстве заявляют, что сумма будет увеличена, так как данные по четвертому кварталу еще подводятся.

За год турналог заплатили более 540 тысяч размещенных в отелях, гостиницах, хостелах и т.д. туристов.

— Средства турналога будут направлены на создание, реновирование и содержание туристской инфраструктуры, благоустройство туристических территорий, проведение событийных мероприятий в муниципалитетах, — сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

Напомним, за 2025 год мэрия Новосибирска первоначально рассчитывала собрать по туристическому налогу около 200 млн рублей. Участники рынка заявляли, что он принесет в казну города максимум 54 млн рублей. Предприниматели предупреждали, что большая часть бюджетных средств размещения уведут платежи «в тень».

По данным «Прецедента», в 2025 году в бюджет Новосибирска поступили 71,8 миллионов рублей туристического налога, при плане в 75 млн рублей. Расходы на мероприятия, связанные с повышением туристической привлекательности города, составили более 150 млн рублей, сообщали изданию в пресс-службе мэрии. То есть, большая часть областных поступлений пришлась на Новосибирска, остальное — на 34 муниципалитета.

При этом, по оперативным данным Минэкономразвития области, за 11 месяцев 2025 года турпоток в регион составил 2,9 млн поездок, в гостиницах и отелях было размещено 1,5 млн туристов.

В 2026 году сумма турналога вырастет, напоминают в Минэкономразвития. Во-первых, к его взиманию подключились еще 24 муниципалитета региона. Во-вторых, удвоится сам туристический сбор.

Напомним, решение о введении туристического налога в Новосибирске было принято в октябре 2024 года.  Ставка была утверждена в следующих параметрах: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029-го — 5% от налоговой базы. Этот налог выплачивают отели, гостиницы, хостелы и прочие официальные объекты индустрии гостеприимства, которые принимают гостей.

С 2027 года турналог будет введен на территории еще нескольких районов и муниципальных округов, включая популярный у туристов Маслянинский округ.

По данным Новосибирскстата, объем платных услуг населению по виду «туристские услуги» в 2025 году в регионе составил 10,5 млрд рублей, на 15% больше, чем годом ранее. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики объяснили кто и как должен платить туристический налог в Новосибирске, а также назвали сроки его оплаты. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Власть Туризм

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Туристический налог

В Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске и еще 36 российских городах в феврале 2026 года отмечен рост заболеваемости респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией (РС-инфекцией). По данным еженедельного мониторинга НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, на седьмой неделе 2026 года частота выявления РС-вируса достигла максимального значения за весь эпидсезон, составив 2,5% от числа обследованных больных. Это самый высокий показатель с 40-й недели 2025 года.

Наиболее уязвимы перед инфекцией оказались дети раннего возраста. Среди малышей до двух лет вирус подтвердился в 9% случаев, среди дошкольников 3–6 лет — в 4,9%. Реже РС-вирус выявляют у школьников и взрослых — 2% и 0,8% соответственно.

Читать полностью

«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Читать полностью

Вузы Сибири становятся всё более привлекательными для молодёжи из Африки

Центр народной дипломатии, поддерживаемый новосибирской ГК «Расцветай», успешно укрепляет позиции российского образования в Африке. Деятельность организации включает запуск межвузовских программ, преподавание русского языка и открытие инженерных классов в африканских школах. Особое внимание уделяется подготовке к ЕГЭ выпускников из стран Сахеля.

Подготовка квалифицированных кадров имеет ключевое значение для экономического развития любой страны и напрямую связана с достижением технологического и идеологического суверенитета. Президент России Владимир Путин обозначил продвижение российского образования в Африке как один из приоритетов внешней политики, направленный на укрепление двусторонних отношений. Россия заинтересована в развитии сотрудничества, и речь не только о возможностях «мягкой силы», но и популяризации отечественных технологий в противовес западным, турецким и китайским конкурентам.

Читать полностью

С 1 марта меняются правила использования земли в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения земельного законодательства, которые меняют подход к установлению и изменению видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.

Закон от 31.07.2025 № 295-ФЗ впервые на законодательном уровне закрепляет само понятие «вида разрешенного использования». Теперь это четко определенная деятельность, которую с учетом всех ограничений можно вести на участке, а также над и под его поверхностью.

Читать полностью

Рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года по сравнению с прошлым месяцем в Новосибирской области выросли цены на услуги организаций культуры. При этом заметно подорожали билеты в кино. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, в целом по стране поток зрителей в кинотеатры на новогодних праздниках вырос по сравнению с прошлым годом на 49%.

Читать полностью

В Новосибирской области более 60% жалоб по госзакупкам связаны со здравоохранением

Автор: Мария Гарифуллина

Управление Федеральной антимонопольной службы подвело итоги работы с жалобами участников госзакупок за 2025 год. Редакция Infopro54 ознакомилась с итоговым документом. Всего в прошлом году поступило 828 жалоб — это на 9,4% меньше, чем в 2024-м (тогда их было 914). Из общего количества 164 жалобы (19,8%) поданы на федеральных заказчиков, 479 (57,8%) — на областных, 185 (22,4%) — на муниципальных.

Часть поданных жалоб была отозвана. В общей сложности региональное управление ФАС рассмотрело за прошедший год 611 жалоб. Из них 230 (37,6%) признаны обоснованными или частично обоснованными. Основные нарушения касаются размещения информации в единой информационной системе, порядка отбора участников, применения национального режима, а также установления требований, ограничивающих количество участников закупок.

Читать полностью
