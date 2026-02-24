Новосибирская область получила по туристическому налогу чуть более 100 млн рублей

По итогам 2025 года, первого года действия туристического налога, в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области поступило почти 104 млн рублей. В 2025 году данный сбор взимался на территории 35 муниципалитетов. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона. Впрочем, в ведомстве заявляют, что сумма будет увеличена, так как данные по четвертому кварталу еще подводятся.

За год турналог заплатили более 540 тысяч размещенных в отелях, гостиницах, хостелах и т.д. туристов.

— Средства турналога будут направлены на создание, реновирование и содержание туристской инфраструктуры, благоустройство туристических территорий, проведение событийных мероприятий в муниципалитетах, — сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

Напомним, за 2025 год мэрия Новосибирска первоначально рассчитывала собрать по туристическому налогу около 200 млн рублей. Участники рынка заявляли, что он принесет в казну города максимум 54 млн рублей. Предприниматели предупреждали, что большая часть бюджетных средств размещения уведут платежи «в тень».

По данным «Прецедента», в 2025 году в бюджет Новосибирска поступили 71,8 миллионов рублей туристического налога, при плане в 75 млн рублей. Расходы на мероприятия, связанные с повышением туристической привлекательности города, составили более 150 млн рублей, сообщали изданию в пресс-службе мэрии. То есть, большая часть областных поступлений пришлась на Новосибирска, остальное — на 34 муниципалитета.

При этом, по оперативным данным Минэкономразвития области, за 11 месяцев 2025 года турпоток в регион составил 2,9 млн поездок, в гостиницах и отелях было размещено 1,5 млн туристов.

В 2026 году сумма турналога вырастет, напоминают в Минэкономразвития. Во-первых, к его взиманию подключились еще 24 муниципалитета региона. Во-вторых, удвоится сам туристический сбор.

Напомним, решение о введении туристического налога в Новосибирске было принято в октябре 2024 года. Ставка была утверждена в следующих параметрах: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029-го — 5% от налоговой базы. Этот налог выплачивают отели, гостиницы, хостелы и прочие официальные объекты индустрии гостеприимства, которые принимают гостей.

С 2027 года турналог будет введен на территории еще нескольких районов и муниципальных округов, включая популярный у туристов Маслянинский округ.

По данным Новосибирскстата, объем платных услуг населению по виду «туристские услуги» в 2025 году в регионе составил 10,5 млрд рублей, на 15% больше, чем годом ранее. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики объяснили кто и как должен платить туристический налог в Новосибирске, а также назвали сроки его оплаты.