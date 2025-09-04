В Новосибирской области проходит региональный этап форума «Гражданский диалог»

Губернатор Андрей Травников принял участие в панельной сессии форума «Гражданский диалог», где встретился с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. В ходе обсуждения с общественниками он затронул вопросы разработки стратегии взаимодействия власти и некоммерческого сектора.

По словам главы региона, процесс создания любой стратегии начинается с тщательного анализа текущего состояния. Развивающийся некоммерческий сектор с множеством активных и инициативных людей представляет собой конкурентное преимущество Новосибирской области. Сегодня многие министерства и муниципалитеты действительно полагаются на волонтеров и общественные организации для решения своих насущных задач. Наиболее актуальными направлениями являются социальная поддержка, здравоохранение, вопросы образования и патриотического воспитания. Задача любой общественной организации – это реализация общественно полезных функций, решение проблем граждан и преобразование общества. Для достижения этих целей крайне важно максимальное вовлечение жителей в деятельность НКО – это достойная цель.

В качестве примера успешного взаимодействия Травников упомянул конкурс общественных инициатив «Со мной регион успешнее», который проходит с поддержкой министерства региональной политики Новосибирской области. В рамках этого конкурса могут получать финансирование проекты, направленные на сплочение граждан и решение актуальных местных проблем.

Региональный этап форума «Гражданский диалог» проходит с 3 по 5 сентября 2025 года в Образовательном парке имени О. Кошевого. В нем участвуют представители организаций, победителей федеральных и региональных конкурсов, члены Общественной палаты и делегации из 35 муниципальных образований.

В Новосибирской области функционирует эффективная система поддержки НКО, работающих в социальной сфере. В 2024 году было поддержано 265 проектов на сумму свыше 200 миллионов рублей, что помогло более 900 тысячам человек. Наиболее популярным направлением стали проекты по сохранению исторической памяти — 82 проекта получили финансирование. К примеру, проект «Это нужно живым», направленный на установку обновлённых паспортов улиц, носящих имена земляков – Героев Советского Союза и облагораживание прилегающей территории, а также проект по созданию интерактивной карты госпиталей, действовавших в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны; проект «Герои и подвиги: прошлое и настоящее», в рамках которого в стенах районного музея создан раздел экспозиции «Герои СВО», посвящённый жителям Северного района – героям спецоперации.