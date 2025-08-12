Сроки маркировки товаров в легпроме Новосибирска продлены на полгода

Сроки регистрации и внесения информации о товарах легкой промышленности в систему мониторинга продлены до 1 марта 2026 года. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области Андрея Панферова, со ссылкой на постановление правительства РФ. Ранее срок был установлен на конец октября — конец ноябрь 2025 года.

Стоит отметить, что в 2024 и 2025 годах к уполномоченному поступали обращения от предпринимателей региона, которые говорили о проблемах с маркировкой товаров легкой промышленности, в том числе остатков товаров.

— Региональными бизнес-омбудсменами неоднократно вносились предложения о переносе сроков маркировки остатков товаров легкой промышленности. В результате совместных скоординированных действий ряд предложений были учтены, — подчеркнули в аппарате уполномоченного.

Напомним, ключевой проблемой новосибирские представители легпрома и торговли на встрече с Андреем Панферовым называли высокую стоимость оборудования. Кроме того, предприниматели отмечали, что на этапе самой маркировки у микробизнеса возникают технические затруднения, что особенно актуально для предприятий, находящихся в малых населенных пунктах.

При этом в пресс-службе ЦРПТ (Оператор государственной системы маркировки товаров «Честный знак») неоднократно подчеркивали в комментариях СМИ, что подавляющее большинство предпринимателей успешно работают в системе маркировки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители одежды рассказывали о сложностях, связанных с маркировкой, а эксперты высказывали мнение, что часть предприятий может не выдержать нагрузки и заявить о банкротстве.