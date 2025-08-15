В Новосибирской области назвали сроки сбора кедровых орехов и ягод

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области установило сроки сбора дикоросов для личных нужд в 2025 году.

С 25 августа в регионе можно собирать кедровые орехи на всех лесных участках, за исключением лесосеменных плантаций. Бруснику можно начинать собирать с 15 августа, а клюкву — с 5 сентября.

— Инспекторы будут ежедневно патрулировать участки, где растут кедровые орехи, ягоды брусники и клюквы во избежание нарушений лесного законодательства, — напоминают специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона.

Жителям региона напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

Нарушителей, которые заготавливают лес вне установленных сроков или с использованием запрещённых методов, будут штрафовать. Особое внимание уделят охране кедровых насаждений: преждевременный сбор шишек наносит большой урон лесным экосистемам.

Если сбор ведется в коммерческих целях в больших объемах и без договора аренды лесного участка, это может повлечь административную ответственность. В таком случае штраф для сборщика составит до 5 тысяч рублей, а с юридического лица могут потребовать в 100 раз больше.

Ранее редакция сообщала о том, что продажа урожая с огорода без оформления документов может привести к штрафу.