В Новосибирской области назвали сроки сбора кедровых орехов и ягод

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области установило сроки сбора дикоросов для личных нужд в 2025 году.
С 25 августа в регионе можно собирать кедровые орехи на всех лесных участках, за исключением лесосеменных плантаций. Бруснику можно начинать собирать с 15 августа, а клюкву — с 5 сентября.
— Инспекторы будут ежедневно патрулировать участки, где растут кедровые орехи, ягоды брусники и клюквы во избежание нарушений лесного законодательства, — напоминают специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона.
Жителям региона напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.
Нарушителей, которые заготавливают лес вне установленных сроков или с использованием запрещённых методов, будут штрафовать. Особое внимание уделят охране кедровых насаждений: преждевременный сбор шишек наносит большой урон лесным экосистемам.
Если сбор ведется в коммерческих целях в больших объемах и без договора аренды лесного участка, это может повлечь административную ответственность. В таком случае штраф для сборщика составит до 5 тысяч рублей, а с юридического лица могут потребовать в 100 раз больше.
Ранее редакция сообщала о том, что продажа урожая с огорода без оформления документов может привести к штрафу.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru