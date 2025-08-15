XII Российский форум биотехнологий OpenBio пройдёт в Новосибирской области

С 23 по 26 сентября 2025 года в наукограде Кольцово Новосибирской области, на территории биотехнопарка, пройдет XII Российский форум биотехнологий OpenBio – ключевое событие в стране для специалистов из науки, бизнеса и государственных структур. Ведущие мировые ученые, представители инвестиционных фондов (как институциональных, так и частных), государственные деятели, представители инновационной инфраструктуры, научно-исследовательских институтов и университетов соберутся для обсуждения актуальных проблем, трендов и перспектив развития биотехнологической индустрии в России.

В рамках OpenBio традиционно будут организованы научная конференция, бизнес-форум и специализированная выставка. Особое внимание на форуме будет уделено юридическим аспектам коммерциализации разработок и вопросам патентного права.

На протяжении всего мероприятия будет функционировать экспозиция, где компании представят самые современные российские разработки и достижения в сфере биотехнологий.

Основатель Российского форума биотехнологий OpenBio Юлия Линюшина подчеркнула важность объединения экспертов и новаторов для выработки эффективных решений:

— Программа форума ежегодно затрагивает широкий круг актуальных тем, от исследований в области глобальных проблем здравоохранения, таких как борьба с онкологией и вирусными инфекциями, до прикладных направлений био- и медицинских технологий, а также вопросов производства, регулирования и импортозамещения. В этом году программа настолько насыщена, что научная конференция впервые продлится все четыре дня. OpenBio – это платформа, где участники формируют будущее биотехнологий и, как следствие, медицины, фармацевтики и других отраслей. Наша цель – не только стимулировать плодотворный диалог между наукой и бизнесом, но и привлекать внимание государства к передовым разработкам, а также инициировать поддержку для внедрения инновационных решений, включая производство уникальных лекарственных препаратов.

18+