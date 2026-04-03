Предприниматели Сибири в шесть раз увеличили производство восточных сладостей

Автор: Юлия Данилова

На втором месте по динамике прироста производства в округе находятся бараночные изделия

Сибирская специфика

В 2025 году в регионах Сибири резко выросло производство восточных сладостей. По оценке аналитиков Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» (ЦОЭ РСХБ), рост составил 507% к 2024 году — до 7774 тонн. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе банка.

Владелец аутентичной турецкой кондитерской, расположенной в Новосибирске, Исмаил Йашар подтвердил в разговоре с корреспондентом Infopro54, что в регионе растет спрос на восточные сладости.

— Думаю, что это связано с импортозамещением. С прилавков из-за санкций исчезли вкусные конфеты и печенье, которые поставлялись из европейских стран. Российские производители не могут закрыть эту нишу. С одной стороны, полки забиты товаром, но нет такого разнообразия, как раньше, а потребителю хочется чего-то вкусного. Поэтому растет спрос на восточные сладости, на пахлаву и т.д., — говорит предприниматель.

По его словам, качество этой продукции в сибирских магазинах разное, потому что для производства настоящих восточных сладостей требуются натуральные ингредиенты.

— Я сам турок и знаю, какой должен быть вкус у пахлавы, знаю, что нужно закупать для ее изготовления. Но такой товар достаточно дорог. Многие производители используют дешевые ингредиенты, которые соответствуют восточным сладостям по внешнему виду, но не вкусу. Не могу их осуждать, так как они зависят от платежеспособности покупателя. Снижение цены неизбежно ведет к снижению качества, — констатировал собеседник редакции.

По мнению собственника и генерального директора компании «Сибирские Широты», владельца сети пекарен-кулинарий «Бабушка Лиза» (семь точек в Кемеровской области) Павла Чернозипунникова, рост спроса на восточные сладости связан с тем, что в России активно развивается халяльная экономика.

— Сейчас в городах Сибири, России появляется много мусульман, которые привносят в наше общество свою культуру питания. Посмотрите вокруг, у нас открывается много национальных заведений общественного питания: хинкальные, чайханы, шаурмичные и т.д. Восточные сладости — из той же истории. Судя по демографической ситуации в стране, могу предположить, что этот тренд сохранится и будет усиливаться, — комментирует собеседник редакции.

По данным «2ГИС», в Новосибирске сейчас 23 точки, где осуществляется продажа восточных сладостей, и 1738 кондитерских, где также могут их производить.

Бараночные изделия

На втором месте по динамике прироста производства в округе находятся бараночные изделия — рост почти на 12%, до 12470 тонн. В абсолютном выражении это рекордный показатель на рынке хлебобулочной продукции в Сибири.

Павел Чернозипунников не исключает, что здесь речь идет о производстве сушек и сухарей, которые имеют длительные сроки хранения и могут входить, например, в пайки для военнослужащих (наряду с тушенкой и сгущенкой).

По этой же причине, по его словам, в регионе может расти производство хрустящих хлебцев — за 2025 год выпущены 1124,8 тонны (+2,3%).

Хлебобулочные полуфабрикаты

Третье место по темпам прироста — у охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов — 5231 тонна (+2,9% к 2024 году).

— В последние годы в России растущий тренд на готовую еду и еду быстрого приготовления. В результате у производителей растут объемы выпуска заморозки. Федеральные сети разворачивают точки продаж выпечки из полуфабрикатов. Это бьет по пекарням, количество которых постепенно сокращается, — комментирует Павел Чернозипунников.

Участники сибирского рынка ранее также констатировали, что потребителя оттягивают ритейлеры, которые активно развивают сегмент выпечки.

Удобство потребления

Для сравнения, в стране в целом было выпущено 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. 139 тысяч тонн бараночных изделий, 70 тысяч хрустящих хлебцев, 54 тысячи восточных сладостей и 44 тысячи тонн охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов. В топ-5 по стране также вошла соломка и хлебные палочки — 11 тысяч тонн.

— Одним из наиболее заметных итогов 2025 года стало укрепление сегментов, ориентированных на удобство потребления, разнообразие и новые сценарии спроса, —констатировали аналитики ЦОЭ РСХБ.

Рост современных хлебобулочных категорий отражает развитие спроса со стороны HoReCa, сегмента готовых блюд и форматов перекуса вне дома.

— Это расширяет возможности производителей, стимулирует обновление продуктовой линейки и делает хлебобулочную категорию более разнообразной и адаптированной к актуальным потребительским сценариям, — уверены эксперты центра.

Ожидания от 2026 года

Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Олег Коньков ожидает, что в 2026 году дополнительную роль в развитии рынка производства хлебобулочной продукции будут играть технологическая модернизация, развитие пекарен в ритейле и сегмент функционального питания. Это создает возможности для качественного роста. Еще одна точка роста связана с развитием новых форматов присутствия на рынке.

— Речь идет о расширении сети пекарен в ритейле, запуске новых проектов семейных пекарен в сельской местности с 2026 года, а также о технологических проектах в сегменте функционального питания, включая продукты с использованием ржаной муки, — пояснил Коньков.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок пекарен в городах Сибири прекратил расти. В ряде городов округа уже началось уменьшение количества игроков.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : хлеб Готовая еда выпечка восточные сладости

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

С 6 по 12 апреля погода в Новосибирске приготовила для жителей настоящие температурные качели. По данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», после относительно тёплого понедельника столбики термометров резко пойдут вниз, а к выходным опустятся ниже нуля. Эта неделя совпадает со Страстной седмицей — последними днями перед Пасхой, которую в 2026 году отмечают 12 апреля.

Неделя начнётся с комфортной погоды. В понедельник, 6 апреля, днём ожидается +10…+11 градусов, ночью +2…+5 градусов. Снежный покров ещё сохраняется на уровне 17 см.

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области с 20 апреля начнут действовать временные ограничения на вылов рыбы, поскольку в этот период начинается массовый нерест, и рыба становится особенно уязвимой. Правила установлены приказом Минсельхоза России для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В реке Обь со всеми её притоками, а также в мелководных озерах и протоках рыбачить нельзя с 20 апреля по 20 мая. На Новосибирском водохранилище ограничения вводятся позже — с 25 апреля по 10 июня. В бессточных озерах, куда впадают реки, запрет действует с 25 апреля по 25 мая.

