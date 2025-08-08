«Перестали гнуть пальцы»: в Новосибирске ужесточается конкуренция на рынке системных администраторов

За первое полугодие 2025 года в Новосибирске было открыто более 600 вакансий системных администраторов. Это на 13% меньше, чем годом ранее, констатировали аналитики hh.ru. Эксперты компании отметили, что в данном сегменте в целом по России сложился «рынок работодателя»: на одну вакансию претендуют более 11 специалистов. В Новосибирске — более 8, что также выше нормы. На Алтае на одно место конкурс составляет 14 резюме.

Высокая конкуренция за места приводит к ужесточению требований к специалистам со стороны работодателей. В частности, в 87% открытых вакансий от кандидатов требовался опыт работы сисадмином, только 13% вакансий компании были готовы закрывать новичками. В список компетенций входили настройка ПК, администрирование сетевого оборудования, настройка сетевых подключений, администрирование серверов Linux, администрирование серверов Windows, настройка ПО, техническая поддержка пользователей, установка ПО и ремонт ПК.

Кроме того, рынок работодателя оказал влияние на зарплаты, которые компании предлагали соискателям. Медиана предложений для сисадминов в Новосибирской области составляла 80 тысяч рублей, кандидаты запрашивали 81 тысячу рублей. Для сравнения, в Москве по вакансиям сисадминов предлагалась средняя зарплата 121,4 тысячи, в Московской области — 100 тысяч.

Эту информацию редакции подтвердил один из айтишников, который выходил на рынок труда весной 2025 года.

— Работаю сисадмином два года. В феврале 2025, после завершения проекта в компании, начал искать новую работу. Разослал десятки резюме. В 80% случаев ответов не было вообще, то есть компании, разместившие вакансии даже не реагировали. Те которые отзывались, просили выполнить тестовые задания и жестко проверяли компетенции. У многих они достаточно узкоспециализированы, поэтому приходилось готовиться, чтобы пройти этот этап. В итоге работу нашел в июне, — отметил Александр.

По его словам, в прошлом году летом компании в Новосибирске предлагали сисадминам более высокие зарплаты — от 100 тысяч рублей и выше. Среди новых трендов собеседник назвал высокий интерес работодателей к навыкам кандидата по работе с искусственным интеллектом.

— Честно говоря, в 2025 году наблюдается существенное улучшение ситуации, с точки зрения поиска ИТ-кадров. Соискатели перестали гнуть пальцы, стали более договороспособны и адекватны в части условий и зарплаты. По всей видимости, сказывается насыщение рынка. Кроме того, например я, как работодатель, стал лучше разбираться в том, что должен делать сотрудник в сфере ИТ именно в моей компании. Я могу более четко ставить задачи и понимаю, что требовать от специалиста. Это сузило круг потенциальных соискателей. В целом, на хороших айтишников на рынке, как и раньше, идет охота, — отметил в разговоре с Infopro54 предприниматель Антон, работающий в разных регионах Сибири.

Между тем, в вузах и колледжах Новосибирской области продолжает расти набор студентов на ИТ-специальности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области не хватает 3,6 тысяч врачей. Медианная зарплата, которую медикам предлагают в регионе, составляет 100 тысяч рублей.