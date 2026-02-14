Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Авто

Аварийным комиссарам в Новосибирске перекроют «левые» заработки

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Их включат в реестр и обяжут сдавать экзамены

Комитет Госдумы по финансовым рынкам и правовое управление Совета Федерации предложили доработать законопроект «Об организации деятельности аварийных комиссаров». Документ, внесенный депутатами Башкирии, пока не готов к окончательному рассмотрению. Отзывы на инициативу опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Законопроект предполагает создание в России реестра аварийных комиссаров и определение единых требований к их работе. Аваркомы должны будут получать разрешение на свою деятельность, сдав специальный экзамен. Это разрешение будет действовать пять лет, после чего комиссару потребуется подтвердить свои навыки и знания заново. Обязательным условием станет заключение договора между автомобилистом и аваркомом. Депутаты Башкирии также предлагают законодательно закрепить стоимость услуг, предоставляемых аварийными комиссарами.

— Тарифы на вызовы аварийных комиссаров, учитывающие время суток, дни недели и другие особенности деятельности аварийных комиссаров, разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом, — говорится в законопроекте.

В документе отмечается, что сегодня нет четких законов, регулирующих взаимодействие водителей, попавших в ДТП, и аварийных комиссаров. В пояснительной записке говорится, что это позволяет людям без специальной подготовки вводить в заблуждение участников ДТП, которые и так находятся в стрессе. Отсутствие необходимых знаний приводит к неправильному оформлению протокола и отказу страховой компании в возмещении ущерба.

Парламентарии Башкирии отмечают, что сейчас часто не заключаются договоры между водителями, попавшими в ДТП, и аварийными комиссарами. Из-за этого никто не несет ответственности за качество услуг. Кроме того, у комиссаров появляются теневые доходы, которые не облагаются налогами. По оценке депутатов республики, объем теневого рынка этих услуг только в Башкортостане ежегодно составляет около 500 миллионов рублей.

Оксана Косицкая, директор Службы аварийных комиссаров «Альянс» рассказала журналисту Infopro54, что подобный реестр поможет навести порядок в данной сфере.

— Пора навести порядок. Когда мы начинали около 15 лет назад, ситуация была иной. Мы сдавали экзамены в ГИБДД и действовали от организации СМАС (Сибирская ассоциация автостраховщиков). Страховщики решали, принимать ли нас и достойны ли мы. За любые ошибки сотрудников, руководителей вызывали на совещания. Однако примерно в 2017 году наступил переломный момент. Во время отставки начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. На сегодня наша компания, наверное, единственная в регионе, кто зарегистрирован как ООО. Сегодня многие люди даже не интересуются, кто к ним приехал по вызову. У аваркомов нет ни «корочек», ни формы. Если всё прошло гладко и без проблем, это одно. Но мы все можем ошибаться. И вот тогда возникают сложности, а специалиста уже не найти. Например, приезжают люди с бородой и оказывают моральное давление на участников ДТП. Происходит оформление, и они заявляют: «Приходите к нам потом», а затем начинают вымогать деньги, — рассказала Косицкая.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков также поддержал создание реестра.

— Представьте, что произошло ДТП, и теперь есть вопросы о виновности, но документы заполняли не инспекторы ГАИ, а автокомиссары. В такой ситуации человеку сложно доказать, что на самом деле произошло. Это связано с тем, что суды не признают документы, заполненные автокомиссарами. При этом страховые компании, напротив, признают заполненные ими документы. Это объясняется тем, что автокомиссары фактически заполняют бланки за автовладельцев. Чтобы устранить эти противоречия, необходимо создать единый реестр, который наведёт порядок в этой ситуации. При этом отметить отметить, что для Новосибирской области, на мой взгляд,  в комиссарах не особой необходимости, — отметил он.

По словам эксперта, с декабря 2025 года в Новосибирске действует новое подразделение ЦОДД, которое бесплатно упрощает оформление аварий. Водители, попавшие в ДТП, могут оперативно получить необходимые документы при участии сотрудников ЦОДД и инспекторов ГАИ. Это сотрудничество сокращает время не только на регистрацию происшествия, но и на его разбор. Быстрая фиксация ДТП уменьшает нагрузку на инспекторов ДПС, освобождая их от длительного оформления документов.

Ранее редакция сообщала о том, что организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске.

Источник фото: пресс-службы ТУАД по Новосибирской области.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирская область

Теги : ДТП автомобиль

1 707
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра
Следующая статья
«Эффект от повышения НДС хуже прогнозов»: в Центробанке заметили существенный рост цен в России

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Автор: Артем Рязанов

Около десяти автомобильных марок, представленных в России (преимущественно брендов китайского происхождения), находятся в зоне риска ухода с рынка. Об этом в интервью SHOT сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

В число наиболее вероятных кандидатов на выход эксперты включают Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta (бренд концерна Volkswagen), Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV.

Читать полностью

В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на транспорте

Автор: Артем Рязанов

В Госдуме предложили ужесточить правила рекламы на автомобилях и увеличить штрафы за их нарушение.

Предлагается изменить закон «О рекламе». Из него хотят убрать термин «передвижная», когда речь идет о рекламных конструкциях на транспорте. Инициаторы полагают, что нынешняя норма не учитывает автомобили, которые долго стоят на месте и выполняют функции стационарных рекламных носителей.

Читать полностью

Средняя цена на новые машины в Новосибирске приближается к четырем миллионам

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц 2026 года цены на новые автомобили в Новосибирской области выросли в среднем на 3%. Китайские марки стали лидерами как по росту, так и по снижению стоимости.

По данным Авто.ру Бизнес, средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области в январе составила 3,68 миллиона рублей, что на 3,3% выше, чем в предыдущем месяце. Самый заметный рост средней стоимости — 12,1% — зафиксирован у китайского Chery Tiggo 7 Pro Max. В прошлом месяце он стоил в среднем 2,86 млн рублей. В список самых подорожавших моделей также вошли Tank 500 (+7,1%, 7,4 млн рублей) и Tank 300 (+4,8%, 4,64 млн рублей).

Читать полностью

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Автор: Артем Рязанов

Покупка подержанного автомобиля — это всегда поиск баланса между ценой, состоянием и возможными рисками. Даже внешне идеальная машина может иметь скрытые проблемы: неоплаченные штрафы, участие в ДТП, использование в такси или ограничения на регистрацию.

Как отмечает директор департамента массовых продаж SpectrumData Артем Асонов, в прошлом году чаще всего проверяли автомобили трех марок — Toyota, Kia и Hyundai. Среди моделей лидерами стали Toyota Camry, Kia Rio и LADA Granta, каждая из которых была проверена пользователями более 3 000 раз в течение года.

Читать полностью

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Больше 18 млрд рублей оформили в кредит в Сбере жители регионов Сибири на покупку автомобилей в 2025 г. Объем автокредитования за год увеличился на 17%. Регионами с наибольшим приростом стали Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Вырос и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла около 930 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,34 млн рублей.

Читать полностью

Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Автор: Юлия Данилова

Белорусская компания, которая специализируется на поддержке карьерной техники —  «БелТрансЛогистика» — зашла в ТОСЭР Линево в 2025 году.

— Сейчас резидент реализует проект. Его запуск запланирован на конец 2026- начало 2027 года, — сообщил врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

На Обском море новосибирцы строят «Город Эскимосов»

Бизнес Власть

ФАС проверит эффективность соглашений о сдерживании роста цен в Новосибирске

Туризм

Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Власть Экономика

«Эффект от повышения НДС хуже прогнозов»: в Центробанке заметили существенный рост цен в России

Авто

Аварийным комиссарам в Новосибирске перекроют «левые» заработки

Недвижимость Общество

В Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра

Бизнес

Регионы Сибири начали поставлять уголь в Панаму, а удобрения — в Мозамбик

Общество

«Станция-призрак» пропала с карты Новосибирской области

Бизнес

Подросток-москвич получил предложение стать директором лифтового завода

Финансы

От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Бизнес Общество

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Общество

Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

Бизнес Город

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Власть

Губернатор отметил вклад атаманов и казаков в патриотическое воспитание молодёжи

Общество

Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности