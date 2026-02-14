Аварийным комиссарам в Новосибирске перекроют «левые» заработки

Комитет Госдумы по финансовым рынкам и правовое управление Совета Федерации предложили доработать законопроект «Об организации деятельности аварийных комиссаров». Документ, внесенный депутатами Башкирии, пока не готов к окончательному рассмотрению. Отзывы на инициативу опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Законопроект предполагает создание в России реестра аварийных комиссаров и определение единых требований к их работе. Аваркомы должны будут получать разрешение на свою деятельность, сдав специальный экзамен. Это разрешение будет действовать пять лет, после чего комиссару потребуется подтвердить свои навыки и знания заново. Обязательным условием станет заключение договора между автомобилистом и аваркомом. Депутаты Башкирии также предлагают законодательно закрепить стоимость услуг, предоставляемых аварийными комиссарами.

— Тарифы на вызовы аварийных комиссаров, учитывающие время суток, дни недели и другие особенности деятельности аварийных комиссаров, разрабатываются и утверждаются уполномоченным органом, — говорится в законопроекте.

В документе отмечается, что сегодня нет четких законов, регулирующих взаимодействие водителей, попавших в ДТП, и аварийных комиссаров. В пояснительной записке говорится, что это позволяет людям без специальной подготовки вводить в заблуждение участников ДТП, которые и так находятся в стрессе. Отсутствие необходимых знаний приводит к неправильному оформлению протокола и отказу страховой компании в возмещении ущерба.

Парламентарии Башкирии отмечают, что сейчас часто не заключаются договоры между водителями, попавшими в ДТП, и аварийными комиссарами. Из-за этого никто не несет ответственности за качество услуг. Кроме того, у комиссаров появляются теневые доходы, которые не облагаются налогами. По оценке депутатов республики, объем теневого рынка этих услуг только в Башкортостане ежегодно составляет около 500 миллионов рублей.

Оксана Косицкая, директор Службы аварийных комиссаров «Альянс» рассказала журналисту Infopro54, что подобный реестр поможет навести порядок в данной сфере.

— Пора навести порядок. Когда мы начинали около 15 лет назад, ситуация была иной. Мы сдавали экзамены в ГИБДД и действовали от организации СМАС (Сибирская ассоциация автостраховщиков). Страховщики решали, принимать ли нас и достойны ли мы. За любые ошибки сотрудников, руководителей вызывали на совещания. Однако примерно в 2017 году наступил переломный момент. Во время отставки начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. На сегодня наша компания, наверное, единственная в регионе, кто зарегистрирован как ООО. Сегодня многие люди даже не интересуются, кто к ним приехал по вызову. У аваркомов нет ни «корочек», ни формы. Если всё прошло гладко и без проблем, это одно. Но мы все можем ошибаться. И вот тогда возникают сложности, а специалиста уже не найти. Например, приезжают люди с бородой и оказывают моральное давление на участников ДТП. Происходит оформление, и они заявляют: «Приходите к нам потом», а затем начинают вымогать деньги, — рассказала Косицкая.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков также поддержал создание реестра.

— Представьте, что произошло ДТП, и теперь есть вопросы о виновности, но документы заполняли не инспекторы ГАИ, а автокомиссары. В такой ситуации человеку сложно доказать, что на самом деле произошло. Это связано с тем, что суды не признают документы, заполненные автокомиссарами. При этом страховые компании, напротив, признают заполненные ими документы. Это объясняется тем, что автокомиссары фактически заполняют бланки за автовладельцев. Чтобы устранить эти противоречия, необходимо создать единый реестр, который наведёт порядок в этой ситуации. При этом отметить отметить, что для Новосибирской области, на мой взгляд, в комиссарах не особой необходимости, — отметил он.

По словам эксперта, с декабря 2025 года в Новосибирске действует новое подразделение ЦОДД, которое бесплатно упрощает оформление аварий. Водители, попавшие в ДТП, могут оперативно получить необходимые документы при участии сотрудников ЦОДД и инспекторов ГАИ. Это сотрудничество сокращает время не только на регистрацию происшествия, но и на его разбор. Быстрая фиксация ДТП уменьшает нагрузку на инспекторов ДПС, освобождая их от длительного оформления документов.

