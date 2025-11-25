За месяц в Новосибирске продано свыше 1700 квартир в новостройках

В октябре в Новосибирске на первичном рынке было продано 1718 квартир на 12,9 млрд рублей. Это на 40% больше по сумме и на 33% по количеству, чем в сентябре. По сравнению с октябрем 2024 года, сумма проданных за месяц квартир выросла на 69%, количество сделок на 56%. Средняя стоимость квадратного метра в октябре-2025 достигла 150,6 тыс. рублей, отметили аналитики One Company.

Более 50% продаж пришлось на пять компаний: «Брусника», «Расцветай», «КПД-Газстрой», «Поляков» и «СМСС».

— С началом делового сезона и постепенным снижением ключевой ставки спрос на первичное жильё начал восстанавливаться. Новый поток проектов, рост цен и оживший интерес покупателей показывают, что рынок первичной недвижимости удерживает стабильный темп, — комментирует Вячеслав Мельников, коммерческий директор One Company.

Продажи апартаментов в октябре в Новосибирске составили 763 млн рублей. 92% из них по договорам ДДУ, оставшиеся 8% это сделки в сданных корпусах по ДКП. Для сравнения в сентябре было реализовано 52 лота на общую сумму 431,7 млн.

— Положительная динамика в целом указывает на тренд о возвращении интереса инвесторов и покупателей в сектор коммерческой недвижимости, — отмечает Мельников.

В структуре спроса лидируют лоты малых метражей, площадью до 35м2. Средний бюджет такого апартамента в Новосибирске составляет около 9 млн. рублей, а средняя цена кв.м. превышает 233 тыс. рублей. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в предложении строящихся апартаментов в октябре 2025 года составляет 214 тысяч рублей. Самые высокие цены зафиксированы в проектах FREEDOM, GAGARIN CITY и АЭРОН.

Минимальный бюджет для покупки апартаментов в Новосибирске сегодня составляет 3,95 млн. рублей, это цена самого доступного лота в ассортименте. Самые дорогие позиции традиционно фиксирует проект FREEDOM — именно там продается самый дорогой лот в городе с бюджетом 72 млн. рублей.

В 2025 году сегмент апартаментов занимает 12% рынка недвижимости региона.

Напомним, попытку оттолкнуться от дна новосибирский рынок новостроек предпринял еще минувшим летом. По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, с января по октябрь по договорам долевого участия в регионе в целом продано 12 135 квартир и юнитов в комплексах апартаментов площадью 590 949 м2. Общая сумма сделок составила 88,8 млрд рублей по средневзвешенной цене 150 287 руб./м2. При этом эксперт констатировал, что кредитная нагрузка съедает у девелоперов Новосибирской области в среднем 80% прибыли.

— Сокращение объемов строительства практически неизбежно, но затем настанет новый цикл роста. Сейчас время относительно недорогих квартир на вторичке и доступных новостроек по льготной ипотеке. Потенциальный скачок цен будет прямо пропорционален глубине падения рынка, — прогнозирует Николаев.

Напомним, для продажи всех строящихся квартир в Новосибирске нужно около 52 месяцев. Около 20% застройщиков города имеют критический уровень затоваренности.

Ранее редакция сообщала о том, что скидки застройщиков на новостройки в Новосибирске доходят до 35%. При оплате покупки наличными девелоперы предлагают дополнительные бонусы.