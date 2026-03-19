Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Автор: Оксана Мочалова

Законопроект устанавливает пятидневный срок для получения листа

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий единый срок выдачи исполнительных листов. Согласно документу, они должны выдаваться в течение пяти дней с момента поступления заявления от взыскателя.

Инициатива носит комплексный характер и распространяется на арбитражный, гражданский и административный процессы. Сейчас в законодательстве существует правовой пробел: кодексы указывают, когда лист может быть выдан (например, после вступления решения в силу), но не устанавливают, в какой срок суд обязан это сделать после обращения гражданина или компании.

Авторы законопроекта подчеркивают, что выдача исполнительного листа — это, по сути, техническое действие, которое не требует нового разбирательства.

— Выдача исполнительного листа не предполагает разрешения нового правового спора, установления дополнительных обстоятельств либо совершения сложных процессуальных действий, — отмечается в пояснительной записке.

Парламентарии добавляют, что на практике отсутствие четких сроков превращает это техническое действие в многонедельное ожидание, порождает жалобы и дополнительные визиты в суд.

Изменения важны для многих сфер деятельности, в том числе для ЖКХ, где ежегодно рассматриваются миллионы дел о взыскании задолженности. Задержки с выдачей листов напрямую сказываются на скорости расчетов и эффективности претензионной работы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Ранее редакция сообщала, что за 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по изъятию животных в населенных пунктах, где зафиксированы вспышки пастереллеза. 19 марта на встрече с журналистами руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что всего планируется изъятие скота примерно у 170 семей. Речь идет о ЛПХ, фермерские хозяйства в это число не входят.

Список населенных пунктов, в которых скот подлежит изъятию:

Читать полностью

В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в ходе мероприятий по предотвращению распространения бешенства и пастереллеза сотрудники полиции привлекались для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. В региональном главке МВД сообщили о нескольких фактах административных нарушений, установленных в ходе этой работы.

— В ходе обеспечения деятельности по охране порядка полицейскими установлено несколько граждан, совершивших административные правонарушения. По каждому факту судом вынесено соответствующее решение, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос издания Om1 Новосибирск.

Читать полностью

Депутаты Заксобрания одобрили новую мусорную концессию в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели концепцию строительства двух комплексов по переработке отходов (КПО) — «Правобережный» и «Левобережный». Проекты, инициированные компаниями с теми же названиями, позиционируются как решение многолетней проблемы с отходами в регионе. Они позволят закрыть и рекультивировать старые полигоны, включая Гусинобродский и Левобережный, а также выполнить требования президентского указа по сортировке и утилизации ТКО.

Презентация правительства региона, которую представил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, содержала подробные технические характеристики: мощность сортировки до 270 тысяч тонн в год, автоматизированные линии, производство техногрунта из органики и современные системы защиты окружающей среды. Но депутатов интересовала не столько технология, сколько экономика и управленческая модель.

Читать полностью

Новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян

Автор: Оксана Мочалова

На внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области разгорелась острая дискуссия. Депутат Вячеслав Илюхин потребовал включить в повестку дня вопрос о нарушении прав сельских жителей при массовом изъятии скота.

Поводом для обращения стали события в нескольких районах области, где, по словам Илюхина, неизвестные лица при участии полиции проводили незаконное изъятие и уничтожение животных. Депутат заявил, что чиновники действовали на основании неопубликованного распоряжения губернатора, которое не является нормативным актом, и игнорировали требования ветеринарного законодательства. Он особо подчеркнул, что диагноз не был подтвержден лабораторно, а людям отказывали в клиническом освидетельствовании. Илюхин акцентировал внимание на том, что процедура изъятия проводилась с нарушениями, а собственники не получили необходимых документов для получения адекватной компенсации.

Читать полностью

Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком

Автор: Артем Рязанов

Наталья Кошкина станет председателем избирательной комиссии Новосибирской области. Об этом сообщила областная комиссия, ссылаясь на предложение Центризбиркома.

— Должность председателя Избирательной комиссии Новосибирской области стала вакантна в связи с выходом прежнего руководителя комиссии Ольги Анатольевны Благо на пенсию, — говорится в сообщении Новосибирского облизбиркома.

Читать полностью

Болезнь начала мутировать: причины вспышки пастереллеза в Сибири объяснили федеральные эксперты

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области работает группа экспертов из Москвы под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. По итогам первого дня работы стали известны причины вспышек заболевания среди сельхозживотных: январские аномальные морозы в Западной Сибири.

— Заражение скота чаще происходит через корма, так как возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость связана со снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за резких перепадов температур, — заявили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Читать полностью
Власть

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Власть Общество

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Бизнес

Красноярская компания заключила второй контракт с новосибирским Технопарком

Общество

На базе новосибирского колледжа создадут кластер для химической отрасли

Общество

В Новосибирскую больницу поступили 11 детей с анемией из-за скудного питания

Бизнес

В Линево запускают производство кормов для аквакультуры

Телекоммуникации

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Общество

Пункты соцпомощи при изъятии скота создали в пяти районах Новосибирской области

Власть Общество

В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

Бизнес Общество

Фудхоллы и фудкорты помогают выживать новосибирским ресторанам

Культура

В Новосибирске открылся XIII Транссибирский Арт–Фестиваль

Бизнес Власть

Депутаты Заксобрания одобрили новую мусорную концессию в Новосибирской области

Бизнес Общество

Жители Новосибирска назвали платформы, куда переходят из-за блокировки Telegram

Общество

Новосибирские учёные создают аппарат для доставки донорских сердец по России

Бизнес

В Новосибирске закрывается ресторан Дениса Иванова «Т.Б.К. Лонж»

Бизнес

Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Власть Общество

Новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян

Общество Отставки и назначения

Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком

Все материалы
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

