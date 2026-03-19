Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий единый срок выдачи исполнительных листов. Согласно документу, они должны выдаваться в течение пяти дней с момента поступления заявления от взыскателя.

Инициатива носит комплексный характер и распространяется на арбитражный, гражданский и административный процессы. Сейчас в законодательстве существует правовой пробел: кодексы указывают, когда лист может быть выдан (например, после вступления решения в силу), но не устанавливают, в какой срок суд обязан это сделать после обращения гражданина или компании.

Авторы законопроекта подчеркивают, что выдача исполнительного листа — это, по сути, техническое действие, которое не требует нового разбирательства.

— Выдача исполнительного листа не предполагает разрешения нового правового спора, установления дополнительных обстоятельств либо совершения сложных процессуальных действий, — отмечается в пояснительной записке.

Парламентарии добавляют, что на практике отсутствие четких сроков превращает это техническое действие в многонедельное ожидание, порождает жалобы и дополнительные визиты в суд.

Изменения важны для многих сфер деятельности, в том числе для ЖКХ, где ежегодно рассматриваются миллионы дел о взыскании задолженности. Задержки с выдачей листов напрямую сказываются на скорости расчетов и эффективности претензионной работы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Ранее редакция сообщала, что за 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.