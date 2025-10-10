Новосибирскую клинику Мешалкина возглавит Евгений Тарасюк

В Новосибирской клинике Мешалкина новый генеральный директор. Приказ о назначении на эту должность Евгения Тарасюка подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил Бердск.онлайн.

Ранее Тарасюк работал в клинике кардиохирургии ФГБУ высшего образования «Амурской государственной медицинской академии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Евгений Тарасюк кмн, врач высшей категории, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, сердечно-сосудистый хирург.

По данным издания, с предыдущим директором Александром Чернявским с 13 октября прекращен договор с формулировкой «по собственному желанию». Стоит отметить, что на сайте клиники Чернявский все еще числится руководителем.

Напомним, о задержании гендиректора клиники Александра Чернявского и его заместителя по экономике и финансам Артёма Пухальского стало известно 27 августа. Их подозревают в получении крупных взяток от предпринимателей, которые постоянно заключали госконтракты на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.

Прошлой весной Центральный суд вынес приговор экс-гендиректору клиники Мешалкина Александру Караськову. Его обвиняли в хищении 1,8 миллиарда рублей при поставках медоборудования компаниями, связанными с ним. Так как большую часть ущерба он возместил, Караськову дали 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Его супруга и заместитель Ирина Бойцова также была признана виновной в растрате в особо крупном размере. Ей было назначено наказание 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Александр Чернявский до назначения директором был заместителем Караськова.

Ранее редакция сообщала о том, что после коррупционного скандала в ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна Минздрав РФ нашел руководителя для новосибирской клиники в Нижнем Новгороде.