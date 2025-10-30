Новосибирские молодожёны получили улучшенный интернет

В районе станции метро «Красный проспект» была развернута современная телекоммуникационная инфраструктура цифровой экосистемой МТС. Это позволило значительно увеличить пропускную способность сети и обеспечить стабильное высокоскоростное соединение для множества пользователей одновременно.

Улучшение качества мобильной связи стало ощутимо не только в непосредственной близости от станции метро «Красный проспект», но и в близлежащих ключевых объектах, таких как бизнес-центр «Новоград», Дом Офицеров и Дворец бракосочетания.

По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, станция «Красный проспект» является важнейшим транспортным узлом города, где ежедневно пересекаются потоки пассажиров с обеих линий метро. В таких местах критически важна высокая емкость сети, обеспечивающая бесперебойную связь для большого количества людей. Благодаря модернизации оборудования, абоненты смогут с большим удобством использовать мобильный интернет. Особенно это актуально для молодоженов и их гостей, желающих оперативно делиться радостными моментами в социальных сетях прямо из Дворца бракосочетания.

Ранее редакция сообщала, что мобильный интернет заработал в посёлке неподалёку от озера Карачи.