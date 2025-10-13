Рекламодателям

Второй поток «Героев НовоСибири» приступил к обучению

  • 13/10/2025, 12:15
В течение года финалисты пройдут программу повышения квалификации, включающую стажировку в государственных органах и подведомственных учреждениях

Сегодня, 13 октября, в Новосибирской области дан старт новому этапу проекта «Герои НовоСибири». Тридцать ветеранов и участников специальной военной операции, прошедших конкурсный отбор, приступили ко второму обучающему модулю.

В течение года финалисты пройдут программу повышения квалификации, включающую стажировку в государственных органах и подведомственных учреждениях. Помимо этого, как и участники первого потока, они будут работать с опытными наставниками, перенимая их управленческий опыт.

Губернатор Андрей Травников приветствовал участников, поздравив их с успешным прохождением строгого конкурсного отбора и пожелав успехов в приобретении новых знаний и умений. Он подчеркнул важность обратной связи от участников, отметив гибкость программы и готовность к ее адаптации под их нужды.

Ключевой частью обучения, по его словам, является стажировка и наставничество. За каждым будет закреплен наставник из органов власти, и у каждого есть возможность разработать персональную программу стажировки. В течение года каждый сможет определить наиболее интересную для себя сферу деятельности. Глава региона также призвал активно пользоваться каналами обратной связи, так как опыт первого потока показал, что свежий взгляд со стороны помогает улучшить работу органов власти.

Программа разработана Президентской академией совместно с Корпоративным университетом Правительства Новосибирской области, используя лучшие практики подготовки управленческих кадров.

Серафим Богдан, участник первого потока, поделился советами для новичков, призвав их относиться к обучению не как к привилегии, а как к доверию со стороны государства, которое необходимо оправдать. Он отметил важность серьезного отношения к учебе, впитывая знания от опытных преподавателей, и призвал к созданию атмосферы товарищества и взаимопомощи.

Новосибирский филиал РАНХиГС обеспечивает не только участие преподавателей, но и предоставляет площадку для проживания, методическую поддержку, а также гостиничный комплекс с семейными номерами и спортивными залами.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

2 018

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

