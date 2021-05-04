В Новосибирской области завершился второй поток проекта Россельхозбанка «Школа фермера»

Они планируют развивать и открывать сыроварни и создавать сельхозкооперативы.

​Темой программы в Новосибирской области была выбрана «Переработка и механизмы реализации продукции. Оптимизация затрат через кооперацию». ​ «Новосибирская область, начиная ​ с 2012 года, показывает прирост по малым формам хозяйствования. Только по животноводству, по поголовью скота в фермерских хозяйствах – рост в четыре раза. Мы стремимся к переходу от количественных показателей к качественным. Именно поэтому мы сосредоточились на таких направлениях, как кооперация, переработка сельхозпродукции и ее реализация», — отметил заместитель главы регионального Минсельхоза Владимир Пахомов.

​Обучение проходило на базе Новосибирского государственного аграрного университета. В течение двух месяцев более 20 начинающих и уже опытных фермеров познакомились с современными технологиями содержания КРС молочного направления, технологиями переработки и производства молока, посетили успешные КФХ региона, научились варить сыр и готовить колбасы, а также защитили бизнес-планы.

​Например, фермер Михаил Шмелев из Коченевского района планирует при помощи развития сельхозкооператива благоустраивать село. Он, в частности, предлагает членам кооператива телят на доращивание, предоставляя корма. Таким образом, члены кооператива получают животных без дополнительных вложений, а затем по прошествии времени сдают бычков в кооператив и уже после этого рассчитываются за корма. Кроме того, средства кооператива, согласно бизнес-плану, вкладываются в развитие села. Фермер Любава Пяткова, не первый год занимающаяся приготовлением ремесленного сыра, представила бизнес-план создания животноводческой фермы по производству и переработке молока с полным оборотом стада. На защите бизнес-плана она провела дегустацию четырех видов сыра.

Высокую оценку работе Школы дал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.