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В Новосибирской области завершился второй поток проекта Россельхозбанка «Школа фермера»

  • 04/05/2021, 11:22
Новосибирские слушатели второго потока образовательного проекта «Школа фермера», стартовавшего в 15 регионах страны в конце февраля, получили дипломы после двух месяцев обучения.

Они планируют развивать и открывать сыроварни и создавать сельхозкооперативы.
​Темой программы в Новосибирской области была выбрана «Переработка и механизмы реализации продукции. Оптимизация затрат через кооперацию». ​ «Новосибирская область, начиная ​ с 2012 года, показывает прирост по малым формам хозяйствования. Только по животноводству, по поголовью скота в фермерских хозяйствах – рост в четыре раза. Мы стремимся к переходу от количественных показателей к качественным. Именно поэтому мы сосредоточились на таких направлениях, как кооперация, переработка сельхозпродукции и ее реализация», — отметил заместитель главы регионального Минсельхоза Владимир Пахомов.

​Обучение проходило на базе Новосибирского государственного аграрного университета. В течение двух месяцев более 20 начинающих и уже опытных фермеров познакомились с современными технологиями содержания КРС молочного направления, технологиями переработки и производства молока, посетили успешные КФХ региона, научились варить сыр и готовить колбасы, а также защитили бизнес-планы.
​Например, фермер Михаил Шмелев из Коченевского района планирует при помощи развития сельхозкооператива благоустраивать село. Он, в частности, предлагает членам кооператива телят на доращивание, предоставляя корма. Таким образом, члены кооператива получают животных без дополнительных вложений, а затем по прошествии времени сдают бычков в кооператив и уже после этого рассчитываются за корма. Кроме того, средства кооператива, согласно бизнес-плану, вкладываются в развитие села. Фермер Любава Пяткова, не первый год занимающаяся приготовлением ремесленного сыра, представила бизнес-план создания животноводческой фермы по производству и переработке молока с полным оборотом стада. На защите бизнес-плана она провела дегустацию четырех видов сыра.

Высокую оценку работе Школы дал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

«Могу с уверенностью сказать, что все бизнес-проекты второй Школы ​ сильные и насыщенные в плане развития кооперации. В рамках проекта уже появились новые кооперативы. Россельхозбанк поможет в реализации бизнес-планов как начинающим фермерам, реализующим проекты с нуля, ​ так и опытным фермерам, развивающим действующие хозяйства. Мы уже назначаем время для индивидуальных встреч в офисе банка с выпускниками Школы. Отмечу, что работа проекта «Школа фермера» не останавливается», — сказал Станислав Тишуров.

Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : школа фермера сельское хозяйство Россельхозбанк банки АПК


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