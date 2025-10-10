В Новосибирске пройдут проверки каршеринговых автомобилей

В ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о проведении с 10 по 20 октября оперативно-профилактического мероприятия «Каршеринг». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как пояснили в ГУ МВД, за 9 месяцев текущего года на дорогах региона произошло 11 ДТП с участием арендных автомобилей, в них получили травмы 22 человека.
— Запланированные рейды направлены на снижение аварийности с участием автомобилей краткосрочной аренды, — пояснили в пресс-службе.
Напомним, 9 и 10 октября в Новосибирске произошли две серьезные аварии с участие каршеринговых автомобилей.
В ДТП 9 октября пострадали шесть человек, которые получили серьезные травмы и находятся в больнице. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Он направлен под домашний арест.
10 октября в ДТП пострадала семья из трех человек, все также госпитализированы.
По данным «2ГИС», в Новосибирской области в рубрике «Аренда автотранспорта» сейчас зарегистрированы 149 предложений от компаний: аренда авто без водителя, посуточная аренда, аренда авто для работы в такси и т.д.
Ранее редакция сообщала о том, что с июня по август 2025 года оборот в сегменте проката автомобилей в Новосибирской области вырос в 2,2 раза по сравнению с летом 2024 года.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru