В Минобразования прокомментировали перевод учеников школы Новосибирска на дистант

Здание новосибирской школы № 3 имени Бориса Богаткова закрыто для посещений. Это решение принято после двухлетнего мониторинга состояния объекта, сообщило Министерство образования Новосибирской области.

Техническое состояние школы ежедневно проверяют специалисты и администрация.

— В 2024 году было проведено обследование технического состояния здания пристройки в связи с появлением трещин в кирпичной кладке наружных стен. По заключению экспертной организации, оно было признано ограниченно работоспособным. Для ведения мониторинга состояния здания были установлены «маяки», — говорится в официальном комментарии министерства образования региона изданию VN.ru.

С 26 ноября школа перешла на дистанционное обучение. Решение было принято после обследования здания пристройки специалистами. Это мера предосторожности для безопасности учеников и сотрудников.

В школе учатся 297 детей. Они продолжат обучение в трех учебных заведениях: лицее № 22 «Надежда Сибири» и гимназии № 10 с 1 декабря, а в СОШ № 84 — с 4 декабря.

Внимание к школе № 3 имени Бориса Богаткова в Новосибирске привлекло появление фотографии трещины на стене пристройки. Снимок быстро распространился в Telegram.

Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Бориса Богаткова открылась в Новосибирске 1 сентября 1910 года.

— Наша школа — одна из старейших в городе, ей около 120 лет. Она берет начало от городского женского училища, которое находилось на Николаевском проспекте. Потом училище разместилось в новом здании на улице Болдыревской. Улицу Болдыревскую переименовали в Октябрьскую (1920), а училище стало школой № 3, — поделилась администрация МБОУ СОШ №3 на официальной странице во «ВКонтакте».

Напомним, новосибирская прокуратура провела проверки около 900 учреждений образования: детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. Среди наиболее частых замечаний: несоблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Самые серьезные нарушения пока выявлены в трех объектах. Это обрушившаяся в школа в Татарске и школа в Искитимском районе. В Татарске также выявили помещение, где была расположена секция по боксу. Его техническое состояние также не отвечало необходимым требованиям. В итоге эксплуатация объекта была приостановлена, а дети переведены в универсальные секции. Прокуратура сообщала, что еще одна школа №13 в Коченево имеет видимые повреждения фундамента.

Ранее редакция рассказывала о том, что после обрушения школы в Татарске губернатор Новосибирской области поручил провести оценку качества проверок состояния социальных объектов в регионе.