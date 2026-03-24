На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Почти без роста
Объем регионального рекламного рынка Новосибирской области в 2025 году составил 2,4 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, он практически не изменился (+1%). Это соответствует общероссийскому тренду: суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета объемов московского регионального рынка) по всем основным медиасегментам в 2025 году превысил 125 млрд руб., что больше объема предыдущего 2024 года всего лишь на 1%, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Для сравнения, омский рекламный рынок показал прирост в 10% до 1,14 млрд рублей. Красноярский сократился на 1% — до 1,5 млрд рублей.
В АКАР отметили, что в этом году в итоговую оценку региональных рынков вошли три основных медиасегмента — ТВ, Радио и Наружная реклама.
Интрига в сегменте Интернет-сервисов
Данные по Интернет-сервисам, которые публиковались ранее, на этот раз к моменту публикации материала АКАР не были готовы. Судя по федеральным показателям, приведенным ниже, в Новосибирске объем рекламы в этом сегменте может составить более 3,5 млрд рублей.
По итогам 2024 года в регионе именно на интернет-сервисы пришлась львиная доля объема рекламы — 3,47 млрд. На долю трех остальных пришлось около 3 млрд рублей: видео (1 млрд), радио (325 млн) и наружная реклама (1,6 млрд). Прирост рынка, по сравнению с 2023 годом, составлял 21%.
В Омске за 2024 год рынок в целом вырос на 31% до 2,4 млрд рублей, в Красноярске — на 23% до 3,66 млрд.
Классическая реклама в наружке в «минусах»
В целом по России суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения в 2025 году превысил 980 млрд руб. — на 8.5% больше, чем годом ранее.
В разрезе сегментов ситуация следующая:
- 510 млрд пришлось на интернет-сервисы (+9%),
- на втором месте Видео (ТВ+OLV) — 312 млрд (+10%),
- на третьем — Out of Home, 109 млрд (+12%).
По темпам прироста лидируют:
- цифровые рекламоносители в наружной рекламе — 70 млрд (+28%),
- транзитная реклама — 15 млрд (+23%),
- Indoor-реклама — 3,7 млрд (+16%).
Больше всего упал спрос на размещение на классических рекламоносителях в наружной рекламе — до 20,6 млрд (-24%). На втором месте принт в издательском бизнесе — 4,1 млрд (-12%).
Маркетинговые коммуникации «в плюсе»
Российский рынок маркетинговых коммуникаций (бюджеты, инвестированные в продвижение товаров и услуг, бюджеты на разработку и создание креативов, на производство и распространение рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги, на продвижение в сфере ритейла и пр.) в 2025 году превысил сумму в 2.4 трлн руб., что примерно на 15% больше, чем было год назад.
В региональном разрезе данных по рынку маркетинговых коммуникаций на момент публикации материала не было.
Прогноз на 2026 год
Напомним, управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске Владимир Томко прокомментировал ситуацию на рекламном рынке Новосибирской области в 2025 году, а также дал оценку трендов 2026-го.
Ситуацию на рынке может серьезно изменить ожидающаяся блокировка Teleqram.
Ранее редакция сообщала о том, что пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить. Они не индексировались с 2014 года.