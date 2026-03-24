На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Автор: Юлия Данилова

Судя по федеральным трендам, лидировать по привлечению рекламодателей в регионе снова будут Интернет-сервисы

Почти без роста

Объем регионального рекламного рынка Новосибирской области в 2025 году составил 2,4 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, он практически не изменился (+1%). Это соответствует общероссийскому тренду: суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета объемов московского регионального рынка) по всем основным медиасегментам в 2025 году превысил 125 млрд руб., что больше объема предыдущего 2024 года всего лишь на 1%, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Для сравнения, омский рекламный рынок показал прирост в 10% до 1,14 млрд рублей. Красноярский сократился на 1% — до 1,5 млрд рублей.

В АКАР отметили, что в этом году в итоговую оценку региональных рынков вошли три основных медиасегмента — ТВ, Радио и Наружная реклама.

Интрига в сегменте Интернет-сервисов

Данные по Интернет-сервисам, которые публиковались ранее, на этот раз к моменту публикации материала АКАР не были готовы. Судя по федеральным показателям, приведенным ниже, в Новосибирске объем рекламы в этом сегменте может составить более 3,5 млрд рублей.

По итогам 2024 года в регионе именно на интернет-сервисы пришлась львиная доля объема рекламы — 3,47 млрд. На долю трех остальных пришлось около 3 млрд рублей: видео (1 млрд), радио (325 млн) и наружная реклама (1,6 млрд). Прирост рынка, по сравнению с 2023 годом, составлял 21%.

В Омске за 2024 год рынок в целом вырос на 31% до 2,4 млрд рублей, в Красноярске — на 23% до 3,66 млрд.

Классическая реклама в наружке в «минусах»

В целом по России суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения в 2025 году превысил 980 млрд руб. — на 8.5% больше, чем годом ранее.

В разрезе сегментов ситуация следующая:

  • 510 млрд пришлось на интернет-сервисы (+9%),
  • на втором месте Видео (ТВ+OLV) — 312 млрд (+10%),
  • на третьем — Out of Home, 109 млрд (+12%).

По темпам прироста лидируют:

  • цифровые рекламоносители в наружной рекламе — 70 млрд (+28%),
  • транзитная реклама — 15 млрд (+23%),
  • Indoor-реклама — 3,7 млрд (+16%).

Больше всего упал спрос на размещение на классических рекламоносителях в наружной рекламе — до 20,6 млрд (-24%). На втором месте принт в издательском бизнесе — 4,1 млрд (-12%).

Маркетинговые коммуникации «в плюсе»

Российский рынок маркетинговых коммуникаций (бюджеты, инвестированные в продвижение товаров и услуг, бюджеты на разработку и создание креативов, на производство и распространение рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги, на продвижение в сфере ритейла и пр.) в 2025 году превысил сумму в 2.4 трлн руб., что примерно на 15% больше, чем было год назад.

В региональном разрезе данных по рынку маркетинговых коммуникаций на момент публикации материала не было.

Прогноз на 2026 год

Напомним, управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске Владимир Томко прокомментировал ситуацию на рекламном рынке Новосибирской области в 2025 году, а также дал оценку трендов 2026-го.

Ситуацию на рынке может серьезно изменить ожидающаяся блокировка Teleqram.

Ранее редакция сообщала о том, что пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить. Они не индексировались с 2014 года. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС запускают онлайн-приём документов для поступления на 2026/2027 учебный год. Абитуриентам из Новосибирской области предложат пройти предварительный отбор с преподавателями института на платформе МТС Линк. Успешно прошедшие этот этап получат рекомендации для следующих ступеней вступительной кампании.

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза. Обучающие мероприятия для жителей Сибири, включая Новосибирскую область, будет вести Татьяна Морозова, старший преподаватель мастерства актёра ГИТИСа.

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по созданию новой насосной станции первого подъема с подземной частью, заглубленной на более чем 19 м в Бердске. Водозабор будет расположен на Новосибирском водохранилище. Он обеспечит поставку воды населению, соответствующую современным стандартам качества.

—  Производительность новых водозаборных сооружений составит 90 тысяч куб м в сутки, а площадь освоенной территории —  более 25 тысяч кв. м., —  рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Савенкова.

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Автор: Юлия Данилова

Основоположник фундаментальной технологии производства электронно-оптических преобразователей (ЭОП), ученый Владимир Аксенов стал героем мультфильма. Его сняли по заказу завода «Экран ФЭП». Инициатором создания предприятия 30 лет назад был Аксенов.

Работа по созданию мультфильма длилась около 2 месяцев, частично он был отрисован с помощью искусственного интеллекта.

Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Абрамов задержан по материалам прокурорской проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснили в областной прокуратуре, в запретном для вылова водных биоресурсов месте реки Обь на систематической основе осуществляется любительская рыбалка под видом научной деятельности. Организацией рыбалки, по данным правоохранительных органов, занимался Абрамов.

Оборот малого бизнеса в Новосибирской области составил более триллиона рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года на долю малых предприятий (без учета микропредприятий) пришлось 18% оборота всех предприятий и организаций региона — 1088,1 млрд рублей (без НДС и акцизов), на уровне 2024 года, передает Новосибирскстат.

В среднем на малых предприятиях региона в 2025 году работали 141,9 тысяч человек, почти на 2% меньше, чем годом ранее. Больше всего сотрудников были заняты в торговле, а также на СТО (22,6%), в обрабатывающих производствах — 21,6%, в строительстве — 9,1%.

«Деньги на билет в Москву»: аферисты пытаются заработать на беде новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день изъятие заболевшего скота завершается в последнем подкарантинном населенном пункте Новосибирской области — селе Козиха. По мере завершения самых болезненных мероприятий эмоции у селян успокаиваются и с людьми есть возможность поговорить. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Узнаем о достаточно мерзких событиях, которые произошли, по крайней мере, в двух населенных пунктах. Приезжали жители Новосибирска и предлагали собственнику ЛПХ перечислить деньги за оказание юридических услуг, которые помогли бы ему сохранить животных в хозяйстве. При этом, хозяйство не просто попало в границу карантина, там были выявлены многочисленные клинические признаки заболевания скота. Владелец ЛПХ перечислил деньги за якобы услуги, — констатировал глава региона.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

