На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Почти без роста

Объем регионального рекламного рынка Новосибирской области в 2025 году составил 2,4 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, он практически не изменился (+1%). Это соответствует общероссийскому тренду: суммарный объем регионального рекламного рынка России (без учета объемов московского регионального рынка) по всем основным медиасегментам в 2025 году превысил 125 млрд руб., что больше объема предыдущего 2024 года всего лишь на 1%, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Для сравнения, омский рекламный рынок показал прирост в 10% до 1,14 млрд рублей. Красноярский сократился на 1% — до 1,5 млрд рублей.

В АКАР отметили, что в этом году в итоговую оценку региональных рынков вошли три основных медиасегмента — ТВ, Радио и Наружная реклама.

Интрига в сегменте Интернет-сервисов

Данные по Интернет-сервисам, которые публиковались ранее, на этот раз к моменту публикации материала АКАР не были готовы. Судя по федеральным показателям, приведенным ниже, в Новосибирске объем рекламы в этом сегменте может составить более 3,5 млрд рублей.

По итогам 2024 года в регионе именно на интернет-сервисы пришлась львиная доля объема рекламы — 3,47 млрд. На долю трех остальных пришлось около 3 млрд рублей: видео (1 млрд), радио (325 млн) и наружная реклама (1,6 млрд). Прирост рынка, по сравнению с 2023 годом, составлял 21%.

В Омске за 2024 год рынок в целом вырос на 31% до 2,4 млрд рублей, в Красноярске — на 23% до 3,66 млрд.

Классическая реклама в наружке в «минусах»

В целом по России суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения в 2025 году превысил 980 млрд руб. — на 8.5% больше, чем годом ранее.

В разрезе сегментов ситуация следующая:

510 млрд пришлось на интернет-сервисы (+9%),

на втором месте Видео (ТВ+OLV) — 312 млрд (+10%),

на третьем — Out of Home, 109 млрд (+12%).

По темпам прироста лидируют:

цифровые рекламоносители в наружной рекламе — 70 млрд (+28%),

транзитная реклама — 15 млрд (+23%),

Indoor-реклама — 3,7 млрд (+16%).

Больше всего упал спрос на размещение на классических рекламоносителях в наружной рекламе — до 20,6 млрд (-24%). На втором месте принт в издательском бизнесе — 4,1 млрд (-12%).

Маркетинговые коммуникации «в плюсе»

Российский рынок маркетинговых коммуникаций (бюджеты, инвестированные в продвижение товаров и услуг, бюджеты на разработку и создание креативов, на производство и распространение рекламной продукции, на оплату услуг рекламных агентств и технологических посредников, на маркетинговые услуги, на продвижение в сфере ритейла и пр.) в 2025 году превысил сумму в 2.4 трлн руб., что примерно на 15% больше, чем было год назад.

В региональном разрезе данных по рынку маркетинговых коммуникаций на момент публикации материала не было.

Прогноз на 2026 год

Напомним, управляющий партнер «Мелехов и Филюрин», представитель синдиката Conspiracy.Works, амбассадор АКАР в Новосибирске Владимир Томко прокомментировал ситуацию на рекламном рынке Новосибирской области в 2025 году, а также дал оценку трендов 2026-го.

Ситуацию на рынке может серьезно изменить ожидающаяся блокировка Teleqram.

Ранее редакция сообщала о том, что пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить. Они не индексировались с 2014 года.