Мэром наукограда Кольцово переизбран на новый срок Николай Красников

Депутаты Совета депутатов Кольцово (Новосибирская область) на внеочередной 6-й сессии Совета депутатов 7-го созыва, которая состоялась 3 декабря, переизбрали на новый срок полномочий действующего мэра наукограда Николая Красникова. Выборы впервые проходили через конкурсную процедуру и решение Совета депутатов. Об этом глава рабочего посёлка сообщил в своём телеграм-канале.

Помимо Николая Красникова, на пост претендовали еще два кандидата: директор спортшколы «Кольцовские надежды» Алексей Ануфриев и глава Морского сельсовета Новосибирского района Елена Лазарева. По результатам конкурсных процедур все они были признаны победителями двух этапов. На третьем претенденты на пост мэра представили на суд депутатов Кольцово свои программы. В результате тайного голосования все присутствующие на сессии депутаты (18 человек) единогласно проголосовали за кандидатуру Николая Красникова.

— Благодарю всех членов Совета депутатов, которые единогласно избрали меня главой на новый срок. В торжественной обстановке, сразу по завершении сессии, я принял присягу и в восьмой раз вступил в должность, — написал мэр в телеграм-канале.

Николай Красников родился в 1955 году в Иркутске. Окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Работал инженером и научным сотрудником в НИИ молекулярной биологии (сейчас это Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»). С 1985 по 1990 годы являлся депутатом Совета рабочего поселка Кольцово, а в 1990-м году возглавил его. С 1991 года был впервые избран главой рабочего посёлка.

