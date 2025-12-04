IPO и фонды денежного рынка: куда уходят деньги российских вкладчиков

Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, подчеркнул значительную перемену в инвестиционном предпочтении россиян. После эры высоких ставок по вкладам наблюдается активный перелив капитала в альтернативные инструменты, включая фонды денежного рынка и облигации. Об этом он заявил на 16-м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По его словам, в последние месяцы особенно заметно стремление вкладчиков сохранить и увеличить привычный уровень доходности, достигнутый в 2023-2024 годах. Доходы, полученные от банковских вкладов, все чаще направляются в другие активы. Наблюдается увеличение интереса к фондам денежного рынка, облигационным фондам, а также к прямым инвестициям в облигации. Таким образом, происходит явный отток средств из депозитов в более прибыльные инструменты.

Параллельно с ростом интереса частных инвесторов к рынку активизировался корпоративный сектор, готовящийся к серии публичных размещений.

Сергейчук отметил сохраняющийся интерес эмитентов к IPO, как со стороны компаний «новой» экономики, так и традиционных отраслей. По его словам, более десяти компаний в настоящее время готовятся к размещению, ожидая благоприятных рыночных условий. Спрос компаний на выход на рынок акций остается высоким.

Он также подчеркнул, что на данный момент российские институциональные и розничные инвесторы являются основным стабильным источником спроса в проектах IPO. Банк рассматривает возвращение иностранного капитала как дополнение к растущему внутреннему инвестиционному спросу, а не его замену.

По мнению Виталия Сергейчука, в случае улучшения геополитической обстановки, первой волной спроса могут стать инвесторы из дружественных стран, имеющих налаженные экономические связи с Россией, в первую очередь с Ближнего Востока, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно проявляют интерес к дивидендным, сырьевым и инфраструктурным проектам.