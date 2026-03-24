Назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске

МКУ «Октябрьское» возглавит Сергей Эпов. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и руководил управлением дорожного комплекса.

Его опыт, по словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, поможет пересмотреть и улучшить подходы к содержанию дорог и улиц в районе.

— В эту снежную зиму непростая ситуация сложилась в Октябрьском районе. В ответ применяли в районе новые решения, проводили перераспределение сил спецтехники — в том числе привлекали технику и ресурсы из других ДЭУ, — и эта работа будет продолжена, — говорится в сообщении главы города.

По данным Rusprofile, директором МКУ «Октябрьское» с 12 января является Ирина Трунова.

Сергей Эпов в период с 2010 по 2021 годы работал на различных должностях в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, среди которых были главный специалист, консультант и заместитель начальника управления дорожного комплекса. В мае 2022 года он перешёл в мэрию Новосибирска, где сначала занял пост заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а впоследствии возглавил управление автодорог.

