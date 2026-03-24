Назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Предыдущий руководитель организации работал в должности с середины января

МКУ «Октябрьское» возглавит Сергей Эпов. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и руководил управлением дорожного комплекса.

Его опыт, по словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, поможет пересмотреть и улучшить подходы к содержанию дорог и улиц в районе.

— В эту снежную зиму непростая ситуация сложилась в Октябрьском районе. В ответ применяли в районе новые решения, проводили перераспределение сил спецтехники — в том числе привлекали технику и ресурсы из других ДЭУ, — и эта работа будет продолжена, — говорится в сообщении главы города.

По данным Rusprofile, директором МКУ «Октябрьское» с 12 января является Ирина Трунова.

Сергей Эпов в период с 2010 по 2021 годы работал на различных должностях в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, среди которых были главный специалист, консультант и заместитель начальника управления дорожного комплекса. В мае 2022 года он перешёл в мэрию Новосибирска, где сначала занял пост заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а впоследствии возглавил управление автодорог.

Ранее редакция сообщала о том, что Наталья Кошкина возглавит новосибирский облизбирком.

Источник фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Учитель физкультуры из Новосибирской области рассказала, о том как стала моделью
Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Автор: Юлия Данилова

Основоположник фундаментальной технологии производства электронно-оптических преобразователей (ЭОП), ученый Владимир Аксенов стал героем мультфильма. Его сняли по заказу завода «Экран ФЭП». Инициатором создания предприятия 30 лет назад был Аксенов.

Работа по созданию мультфильма длилась около 2 месяцев, частично он был отрисован с помощью искусственного интеллекта.

В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля в Новосибирске, как и по всей России, начинается прием заявлений в первые классы. В этом учебном году ожидается сохранить количество будущих первоклассников на уровне прошлого года — порядка 20 тысяч детей. Спрос на места в школах остается высоким.

Как доложил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, всего в областном центре функционирует 210 общеобразовательных школ.

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Автор: Артем Рязанов

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области третий год подряд фиксируется снижение числа поддельных денежных знаков. За 2025 год специалисты банков региона обнаружили 52 фальшивые банкноты, что меньше, чем в 2024 году (56) и предыдущем, 2023-м (67). Также уменьшилась сумма нанесённого ущерба: в 2024 году она составила 216 тысяч рублей, в 2023-м — 225 тысяч, а в прошлом году — 159 тысяч. Об этом информирует пресс-служба Сибирского главного управления Банка России.

— Мы связываем уменьшение количества подделок с множеством факторов. Это и увеличение доли БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, и усиление технического оснащения банков и торговых точек. Поддерживает тенденцию и периодическое обновление Банком России комплекса защитных признаков банкнот с использованием всё более новых, инновационных способов защиты, — сообщила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске уже через неделю будет демонтирована неоновая вывеска «При запахе газа в квартире звонить 04», установленная на доме № 7 по улице Блюхера. В доме будут проводить капитальный ремонт крыши. 23 марта предприниматель Любим Любаев, который по собственной инициативе восстанавливает в городе старые неоновые вывески, встретился со строителями.

О ремонте крыши и планах по демонтажу самой большой новосибирской неоновой вывески стало известно в конце прошлой недели. Городские СМИ поторопились сообщить, что бизнесмен, восстановивший вывески «Косметический кабинет» и «Весна», возьмется за сохранение и неона с улицы Блюхера. Он же подчеркивает, что ему будет жаль, если эта старая вывеска исчезнет, и он хотел бы ее сохранить. Но пока нет таких решений.

Россельхознадзор направил деньги новосибирскому монастырю, где изъяли скот

Автор: Мария Гарифуллина

Россельхознадзор сообщил об оказании материальной поддержки монастырю, который находится в Ордынском районе Новосибирской области. Пожертвование связано с изъятием скота, которое проводится из-за пастереллеза в карантинных зонах региона.

— Россельхознадзор направил пожертвования в адрес православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя Архистратига Божия Михаила села Козиха Новосибирской области Новосибирской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Добровольное пожертвование совершено в качестве материальной помощи для покрытия убытков в связи с последствиями необходимых мероприятий, принимаемых региональной властью, по предотвращению дальнейшего распространения пастереллеза среди животных, — говорится в сообщении ведомства.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Промышленность

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Общество

Назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске

Власть

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

Общество

В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

Мировые и федеральные новости Общество Право&Порядок

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Общество

Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области

Общество

Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

Бизнес Право&Порядок

Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Общество

Россельхознадзор направил деньги новосибирскому монастырю, где изъяли скот

Бизнес

Оборот малого бизнеса в Новосибирской области составил более триллиона рублей

Власть

«Деньги на билет в Москву»: аферисты пытаются заработать на беде новосибирских аграриев

Общество

Антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза

Власть Недвижимость Общество

Более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС

Общество

В Новосибирске мусоровозы три дня не могли подъехать к дому из-за снежной каши

Сроки начала посевной в Новосибирской области прокомментировала синоптик

Мировые и федеральные новости Общество

Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей

Авто Мировые и федеральные новости

Автогиганты массово отказываются от перехода на электромобили

Авто Общество

Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

