Власть Общество

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Депутаты опасаются, что дорогие полисы приведут к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы

На январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона.

Как отметил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, в настоящее время для города Новосибирска установлен коэффициент в размере 3,12 (до 9 декабря 2025 года он был 1,56), для Бердска — 2,48, (1,24), для Искитима — 2,32 (1,16) и для Куйбышева — 2 (1).

— Двукратное увеличение размера страховой премии по договору ОСАГО повлияло на уровень благосостояния добросовестных водителей. Так, по оценкам Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков, в 2026 году дополнительная финансовая нагрузка на владельцев транспортных средств составит 3,7 млрд рублей. Кроме того, резкий рост стоимости полиса ОСАГО способствует увеличению расходов субъектов предпринимательской деятельности в сфере перевозок, — подчеркнул Ильенко.

По его словам, это создает условия для подорожания логистики, роста цен на товары и услуги, потенциального оттока бизнеса из региона.

— Это нонсенс, когда два региона в стране получили такой коэффициент (Новосибирск и Ингушетия. — Ред.). Сложно объяснить простым автомобилистам такой подъем цены. Ответьте за мошенников?! У нас мошенники, значит, а люди должны платить дороже?! Ну так не бывает, — прокомментировал спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Депутат Владимир Ворожцов предложил включить в обращение к Госдуме инициативу о лишении Центробанка права установления тарифного коридора и вернуть эту функцию правительству Российской Федерации.

— Уверен, что Минфин РФ более внимательно будет относиться к позиции региона, чем Центробанк, — добавил Ворожцов.

Однако Андрей Шимкив отказался включить предложение в документ, отметив, что предварительно его нужно было обсудить до сессии. Валерий Ильенко подтвердил, что площадок для этого было предостаточно, так как вопрос обсуждался и в правительстве, и в Заксобрании, в том числе, с привлечением СМИ.

Напомним, на комитете в январе Ильенко подчеркивал, что у транспортников в регионе полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков — с 60–70 тысяч до 140–150 тысяч.  При этом 45% частных автовладельцев в области не страховали автомобили, а сейчас, по оценкам экспертов, их доля увеличится.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Фото с сайта Заксобрания Новосибирской области, автор – пресс-служба.

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников
В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку ценовых наценок в крупнейших федеральных продуктовых сетях, представленных в Новосибирской области. Ведомство направило запросы в 11 ключевых розничных компаний, включая X5 Group, «Магнит», «Лента», «Мария Ра», «Монетка», «Метро» и «Ашан», которые должны предоставить данные о ценообразовании.

Целью расследования является анализ размера торговых наценок на социально значимые товары. ФАС запросила информацию о закупочных и розничных ценах, а также об объемах продаж по 26 категориям. В список вошли молочная продукция, мясо, птица, рыба, овощи, крупы, макаронные изделия, сахар, соль, мука и хлебобулочные изделия. Период для изучения данных установлен с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026 года.

Читать полностью

В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В прошлом году Отделение СФР по Новосибирской области подготовило назначение страховой пенсии по старости на 2026 год для 29,3 тысячи жителей региона. Эта работа, включающая сбор и проверку данных, помогает учесть все пенсионные права будущих пенсионеров и оформить пенсии быстро и в максимальном размере.

В 2026 году женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения смогут выйти на пенсию, если у них есть 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). Важно помнить, что страховой стаж включает не только время работы, но и социально значимые периоды. Это уход за пожилыми людьми, инвалидами 1 группы, детьми с инвалидностью, а также за детьми до 1,5 лет, служба в армии и другие. За эти периоды также начисляются дополнительные пенсионные коэффициенты.

Читать полностью

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Автор: Артем Рязанов

Семь заведений Новосибирской области вышли в финал национальной премии Russian Hospitality Awards 2025. Среди них: Poke Top в номинациях — коктейльный бар, ресторан азиатской кухни, Ресторан 10ТЕН (ресторан высокой кухни), ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (мясной ресторан, шеф-повар), «На Земле» (семейный ресторан, интерьер в ресторане), «Тесто Место» (семейный ресторан, шеф-повар), На Даче Новосибирск (загородный ресторан, ресторан русской кухни) и «Аджикинежаль Новосибирск» (семейный ресторан, ресторан кавказской кухни).

Стоит отметить, что в 2024 году номинантов из Новосибирска не было.

Читать полностью

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента на январской сессии в первом чтении согласовали введение в Новосибирской области ЭКГ-рейтинга.

Напомним, основная цель законопроекта — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников. Его лидерам будет доступен режим максимального благоприятствования при взаимодействии с органами власти. Аналогичные законы принимаются во всех субъектах федерации.

Читать полностью

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

В своем докладе Андрей Травников подчеркнул, что в 2025 году приоритетом бюджетной политики стало завершение начатых проектов. Для областного правительства окончание строительства всех объектов имеет принципиальное значение.

Первостепенное внимание уделялось выполнению социальных обязательств перед населением, оказанию помощи в решении задач специальной военной операции и реализации национальных проектов.

Читать полностью

Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 28 января прошло городское родительское собрание, посвященное травле в школах. Сам факт проведения такого собрания, считают родители учеников, подтверждает остроту проблемы буллинга в детских коллективах.

Судя по тематическим форумам, родительским чатам и разговорам тех, у кого дети школьного возраста, большинство не понаслышке знает, что такое буллинг: кто-то был жертвой, кто-то —свидетелем, кто-то — агрессором. Школы крайне неохотно признают проблему. Это происходит даже на уровне использования терминологии — слова «буллинг» и «травля» используются в школах редко, предпочтение отдается менее резкому и более расплывчатому «конфликту».

Читать полностью
Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

