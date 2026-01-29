Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

На январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона.

Как отметил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, в настоящее время для города Новосибирска установлен коэффициент в размере 3,12 (до 9 декабря 2025 года он был 1,56), для Бердска — 2,48, (1,24), для Искитима — 2,32 (1,16) и для Куйбышева — 2 (1).

— Двукратное увеличение размера страховой премии по договору ОСАГО повлияло на уровень благосостояния добросовестных водителей. Так, по оценкам Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков, в 2026 году дополнительная финансовая нагрузка на владельцев транспортных средств составит 3,7 млрд рублей. Кроме того, резкий рост стоимости полиса ОСАГО способствует увеличению расходов субъектов предпринимательской деятельности в сфере перевозок, — подчеркнул Ильенко.

По его словам, это создает условия для подорожания логистики, роста цен на товары и услуги, потенциального оттока бизнеса из региона.

— Это нонсенс, когда два региона в стране получили такой коэффициент (Новосибирск и Ингушетия. — Ред.). Сложно объяснить простым автомобилистам такой подъем цены. Ответьте за мошенников?! У нас мошенники, значит, а люди должны платить дороже?! Ну так не бывает, — прокомментировал спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Депутат Владимир Ворожцов предложил включить в обращение к Госдуме инициативу о лишении Центробанка права установления тарифного коридора и вернуть эту функцию правительству Российской Федерации.

— Уверен, что Минфин РФ более внимательно будет относиться к позиции региона, чем Центробанк, — добавил Ворожцов.

Однако Андрей Шимкив отказался включить предложение в документ, отметив, что предварительно его нужно было обсудить до сессии. Валерий Ильенко подтвердил, что площадок для этого было предостаточно, так как вопрос обсуждался и в правительстве, и в Заксобрании, в том числе, с привлечением СМИ.

Напомним, на комитете в январе Ильенко подчеркивал, что у транспортников в регионе полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков — с 60–70 тысяч до 140–150 тысяч. При этом 45% частных автовладельцев в области не страховали автомобили , а сейчас, по оценкам экспертов, их доля увеличится.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики.