Многие новосибирцы начинают учиться вождению весной, чтобы получить права к лету

Летом спрос на обучение в автошколах традиционно растёт, однако получение водительских прав нередко затягивается на несколько месяцев. О том, как выбрать автошколу и эффективно подготовиться к экзаменам, рассказал новосибирский автоинструктор Сергей Воронов.

По словам эксперта, при выборе автошколы важно обращать внимание не только на расположение учебного класса, но и на то, где проходят практические занятия и экзамены. В крупных автошколах они могут находиться в другой части города. Также стоит заранее уточнить график работы инструкторов.

Сергей Воронов отметил, что многие начинают обучение весной, рассчитывая получить права к лету, однако из-за длительности курса и очередей на экзамены сроки часто сдвигаются.

— Оптимальным временем для старта обучения он назвал декабрь и январь — зимой учеников меньше, проще подобрать удобный график и получить опыт вождения в сложных погодных условиях, — пояснил эксперт в комментарии Om1 Новосибирск.

Он также рекомендовал заниматься с инструктором два-три раза в неделю и обращать внимание на продолжительность занятий: они должны длиться полноценный астрономический час.

— Не стоит бояться менять инструктора, если обучение проходит некомфортно или не приносит результата, — добавил Воронов.

Главной сложностью для учеников автоинструктор назвал практический экзамен. По его словам, успешное вождение строится не на запоминании маршрутов, а на формировании правильных привычек и умении быстро оценивать дорожную ситуацию.

После получения прав Сергей Воронов рекомендует начинающим водителям не торопиться и не пытаться сразу ездить «как все». По его словам, спокойное и внимательное вождение остаётся главным фактором безопасности на дороге.

