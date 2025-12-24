Поиск здесь...
Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset

Дата:

Банк Уралсиб оценил результаты применения системы активной бизнес-аналитики Proceset, которая помогла повысить эффективность работы сотрудников с новым программным продуктом.

Банк Уралсиб«В рамках пилотной эксплуатации нового отечественного программного продукта мы увидели, что производительность работы сотрудников сильно отличалась в зависимости от их местонахождения. Традиционные наблюдения и ручные замеры потребовали бы значительных ресурсов и затрат, тем более что новое ПО должно было быть внедрено в сжатые сроки, а все текущие процессы должны работать без сбоев», — рассказал Максим Сарычев, заместитель руководителя Фабрики эффективности Банка Уралсиб.

Поэтому было принято решение провести исследование производительности технологическими способами – с помощью системы активной бизнес-аналитики Proceset от российского вендора Инфомаксимум. В основе исследования – оценка времени отклика системы в разных условиях работы и анализ причин разброса эффективности.

«Мы сформировали фокус-группу из сотрудников и с помощью Task Mining оцифровали время отклика нового ПО при разных сценариях подключения – напрямую из клиентского приложения и через терминальный сервер, сравнили показатели в офисе и на «удаленке», а также зафиксировали фактическую активность пользователей, – поделился Максим Сарычев. — Это дало нам возможность оценить совокупность технических и организационных факторов, влияющих на производительность системы и принять соответствующие решения».

«Проект с Банком Уралсиб – пример того, как Task Mining помогает получить объективную картину работы сотрудников, – отметил Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. – Это помогает командам быстрее находить причины отклонений, принимать решения на основе фактов, а не гипотез, и значительно повышать эффективность работы».

Сотрудничество было полезным для обеих сторон – по итогам проекта в банке были сформированы гипотезы по улучшению программного обеспечения и процесса, а также подготовлены предложения по развитию функциональности Proceset.

Банк Уралсиб планирует дальнейшее использование системы активной бизнес-аналитики – для оценки времени отклика при смене программного обеспечения, проверки гипотез о трудозатратах и решения ситуативных задач в части процессной аналитики.

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Банк Уралсиб

