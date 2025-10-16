Рекламодателям

В России предложили штрафовать за склонение к аборту на 800 тысяч рублей

  • 16/10/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
В России предложили штрафовать за склонение к аборту на 800 тысяч рублей
Особое внимание уделено склонению женщин к аборту иностранцами

Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» предложил ввести федеральный штраф за склонение женщин к аборту. Инициатива предполагает наказание в размере от 50 до 800 тысяч рублей.

Общественники считают, что самое крупное денежное взыскание должно применяться в случаях, когда работодатель оказывает давление на женщину или когда несовершеннолетних склоняют к аборту публично — через СМИ и интернет. В самом законопроекте конкретные размеры штрафов пока не указаны, но они есть в обзорном материале.

Издание «Ведомости» сообщает, что в документе особое внимание уделено склонению женщин к аборту со стороны лиц без гражданства или иностранцев. Им будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей и выдворение за пределы России. Также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток с возможным выдворением или без него.

Изменения предлагается внести в статью, касающуюся искусственного прерывания беременности. Если поправки будут приняты, они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в прошлом году сделали более девяти тысяч абортов.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

