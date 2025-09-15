Рекламодателям

Экс-депутата новосибирского заксобрания освободили от наказания за аферу с землей

  • 15/09/2025, 16:15
Автор: Артем Рязанов
В мае Иван Сидоренко получил 3,5 года условно и штраф 700 тысяч рублей

15 сентября коллегия Новосибирского областного суда рассмотрела жалобу защиты на приговор экс-депутату регионального парламента Ивану Сидоренко. В мае 2025 года его приговорили к трем с половиной годам условно и штрафу в 700 тысяч рублей за мошенничество с муниципальной землей.

Однако, пока шло разбирательство в суде апелляционной инстанции, истекли сроки давности дела, и бывшего парламентария освободили от наказания. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила старший прокурор апелляционного отдела региональной прокуратуры Надежда Ракова. Она также добавила, что по представлению прокуратуры земельный участок вернули мэрии Новосибирска.

По данным следствия, в 2013 году Иван Сидоренко, бывший директор ООО «Новоторг-Сиб», арендовал земельный участок в Калининском районе. Его площадь составляла 19,6 тысячи квадратных метров, а кадастровая стоимость достигала 163,7 миллиона рублей.

Компания якобы возвела на этом участке торговый центр площадью свыше 5 тысяч квадратных метров. После оформления центра в собственность, компания получила право выкупить землю по льготной цене — всего за 17,1 миллиона рублей. Но, по информации правоохранителей, торговый центр существовал лишь на бумаге. Впоследствии Сидоренко построил на этом участке два многоэтажных дома.

В сентябре 2022 года Следственный комитет Новосибирской области начал расследование против Ивана Сидоренко. Дело возбудили по материалам УФСБ. Суд отправил девелопера под домашний арест. Ущерб, нанесенный мэрии, обвиняемый возместил еще до суда.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Сидоренко из Новосибирска получил срок за мошенничество с землей. Он также должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Источник фото: A. Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Рубрики : Право&Порядок Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Иван Сидоренко жалоба аренда земли


