«Активное долголетие» в действии: как Новосибирская область помогает своим пенсионерам

В Правительстве Новосибирской области состоялось обсуждение вопросов, касающихся усовершенствования системной работы с гражданами старшего поколения.

На оперативном совещании министр труда и социального развития региона Елена Бахарева предоставила доклад о функционирующей системе поддержки пожилых людей.

В Новосибирской области проживает около 2,8 миллиона человек, причем почти четверть населения относится к старшему поколению. Согласно изменениям в демографической ситуации, с 2025 года к лицам старше трудоспособного возраста причисляются мужчины от 65 лет и женщины от 60 лет.

В связи с тенденцией старения населения Новосибирской области, приоритетное внимание уделяется поддержке старшего поколения, созданию возможностей для активного долголетия и развитию системы помощи гражданам, нуждающимся в уходе.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно акцентировал важность всесторонней поддержки пожилых граждан. Ключевые направления работы в этой области определены национальным проектом «Семья».

Социальное обслуживание пожилых жителей Новосибирской области обеспечивается 15 государственными и 36 муниципальными учреждениями. В этих организациях созданы условия для комплексной помощи, учитывающей индивидуальные потребности каждого человека. Учреждения соответствуют нормам доступности и оснащены современной реабилитационной техникой.

С 2025 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» реализуется программа «Активное долголетие», нацеленная на поддержание здоровья и благополучия пожилых людей, развитие их социальной активности. В регионе функционируют различные «школы здоровья», «клубы», «академии долгожительства» и «университеты третьего возраста». В текущем году более пяти тысяч пожилых людей получили знания в области здорового образа жизни.

Более 17,7 тысяч человек получают социальные услуги на дому. Система долговременного ухода действует в регионе на протяжении шести лет, охватывая более тысячи человек ежегодно. С начала года около трех тысяч граждан, желающих самостоятельно осуществлять уход за своими близкими, прошли обучение в 55 школах неформального родственного ухода. Для удобства пользования доступны 54 пункта проката технических средств реабилитации.

Своевременность оказания услуг обеспечивают 45 мобильных бригад. Действуют 17 отделений дневного пребывания, которыми воспользовались свыше 1,7 тысячи человек. В результате внедрения системы долговременного ухода, у трех тысяч пожилых людей улучшилось состояние здоровья. В 2025 году в службу занятости обратилось 2906 граждан предпенсионного и пенсионного возраста.