В «Спецавтохозяйстве» назвали УК, задолжавшие за вывоз мусора в Новосибирске

В Новосибирске управляющие компании задолжали за вывоз мусора более 18 миллионов рублей. Такие данные опубликовал региональный оператор АО «Спецавтохозяйство».

Лидером по сумме задолженности стал потребительский жилищно-строительный кооператив «Просторный» из Кировского района. Причем речь идет о нескольких юрлицах под номерами «Просторный — квартал 1», «Просторный— квартал2», «Просторный — квартал 3» и «Просторный — квартал 4». По данным сервиса Контур Фокус, председателем правления всех ПЖСК является Андрей Солнцев. Все компании аффилированы с застройщиком Просторного ГК «Дискус». Ранее одним из учредителей кооперативов выступал Алексей Джулай. Их совокупная задолженность перед «Спецавтохозяйством» составляет 11 миллионов рублей.

На втором месте — шесть компаний ПЖСК «Дискус» («Дискус — 139», «Дискус — 142», «Дискус— 141», «Дискус— 140», «Дискус— 150» и «Дискус— 143») из Октябрьского района с совокупной задолженностью более 3 миллионов рублей. Они также аффилированы с одноименной ГК.

В перечень крупных должников также вошли следующие управляющие компании:

ХП «НУК» с суммой задолженности более 1,1 миллиона рублей,

ООО УК «Эфес» — 819 тысяч рублей,

ООО УК «Содружество» — 341 тысяча рублей,

ТСЖ «Весна-Л» — 294 тысячи рублей,

ТСЖ «Ефремовец-4» — 189 тысяч рублей.

— Взыскивать долги приходится в судебном порядке, но это длительный процесс, — пояснили в пресс-службе «САХ».

В компании сообщили, что долги управляющих компаний негативно сказываются на работе регионального оператора. Из-за недополученных средств задерживаются закупка и ремонт техники, вывоз отходов, а также развитие экологических проектов. В результате горожане, добросовестно оплачивающие услугу, сталкиваются с последствиями накопления этих долгов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Спецавтохозяйстве назвали самых крупных должников за вывоз мусора среди всех компаний области.