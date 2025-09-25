Экосистема поддержки бизнеса в НСО: итоги пятилетнего развития подвели на пресс-конференции

За прошедшие пять лет функционирования в Новосибирской области экосистемы, ориентированной на поддержку предпринимательства, субъекты малого и среднего бизнеса получили свыше 77 тысяч различных услуг, а также при содействии государства было учреждено 3 542 новых предприятия.

Итоги работы по поддержке бизнеса в регионе за пятилетний период были представлены 25 сентября на пресс-конференции, где выступили исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Денис Рягузов и руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Денис Рягузов отметил, что на сентябрь 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано более 150 тысяч субъектов МСП, включая 60 тысяч юридических лиц и более 90 тысяч индивидуальных предпринимателей. Данный показатель является лучшим в Сибирском федеральном округе и восьмым – в масштабах Российской Федерации. Совокупный доход микро-, малых и средних предприятий за 2024 год достиг 2,663 триллиона рублей. Эта сумма составляет 45% от общего оборота всех организаций региона, что свидетельствует о значительной роли сектора МСП в экономике области.

В числе наиболее востребованных мер поддержки, предоставляемых региональным минпромторгом субъектам малого и среднего бизнеса, является компенсация затрат, связанных с приобретением или лизингом оборудования. В 2024 году в рамках реализации областной государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» финансовую помощь получили 29 субъектов МСП на общую сумму около 100 млн рублей для частичного возмещения расходов на приобретение оборудования, в том числе по лизинговым договорам.

Денис Рягузов также подчеркнул, что ключевым фактором укрепления лидерских позиций региона стала созданная в 2020 году инфраструктура господдержки бизнеса на базе центра «Мой бизнес».

Михаил Космынин сообщил, что пять лет назад была поставлена амбициозная задача – создать в регионе полноценную систему поддержки бизнеса. Принцип «одного окна» позволил сосредоточить все меры поддержки МСП на базе центра. Сейчас, анализируя пройденный путь, наблюдаются ощутимые результаты: свыше 77 тысяч оказанных услуг, 3 542 новых компании, созданных при нашей помощи, а также заключение 336 экспортных контрактов. Центр выступает в качестве партнера, оказывающего помощь на этапах запуска, развития и масштабирования бизнеса. Главным достижением являются успехи многих новосибирских компаний, которые благодаря государственной поддержке открывают новые рабочие места и способствуют развитию экономики Новосибирской области.