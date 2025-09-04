Рекламодателям

В Новосибирске назвали самых крупных должников за вывоз мусора

  • 04/09/2025, 10:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске назвали самых крупных должников за вывоз мусора
Среди них ритейл, кондитерские, гостиницы и научные организации

Общая задолженность юрлиц за вывоз мусора в Новосибирской области сейчас составляет 20 млн рублей. В списке должников почти 500 компаний и предпринимателей, сообщил регоператор АО «Спецавтохозяйство».

Крупнейший неплательщик ТРК «Горский»: ООО «Деловой мир» должен регоператору около 750 тысяч рублей. На втором месте известная в Новосибирске сеть кондитерских «Кузина» — более 580 тысяч рублей. В антирейтинг лидеров входит ООО «Строитель» — 458 тысяч.

В списке должников есть промышленные предприятия — например ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (247 тысяч), а также научные организации — АО «НИПС» (212 тысяч) и СФНЦА РАН (331 тысяча).

Регоператор напоминает, что поступающие платежи идут на топливо, ремонт техники, зарплаты сотрудникам, закупку новых мусоровозов и контейнеров.

Напомним, осенью 2024 года представитель «Спецавтохозяйства» на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска сообщал, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. Их задолженность на тот момент составляла 293 млн рублей. Еще 470 млн рублей составляла просрочка абонентов по платежам за вывоз ТКО.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выявили бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз мусора. В центре работают более 240 компаний. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

