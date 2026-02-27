Для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском

По ходатайству администрации Маслянинского муниципального округа участок земли площадью 242990 кв. м. переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий. На участке планируется разместить горнолыжный курорт «Скакуша». Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Андрей Травников.

Напомним, создание горнолыжного курорта в окрестностях села Березово руководство Банка ГПБ (АО) и глава округа Вячеслав Ярманов обсуждали летом 2025 года.

— У «Скакуши» значимое преимущество перед конкурентами — всесезонность и комплексность. В предложенной инвесторами модели предусмотрено круглогодичное использование горной инфраструктуры и различные виды активностей для любых категорий гостей — семей с детьми, активной молодежи, бизнес-сегмента, спортсменов, — отмечала пресс-служба администрации округа.

Номерной фонд курорта рассчитан на 590 гостей, общая площадь зданий – более 41 тысячи кв метров (гостиницы, коттеджи, глэмпинги и т.д.). Протяженность трасс составит 11,2 км. На «Скакуше» плюс планируется создать 3-5 новых канатных трасс, спрос оценивается в 390 тысяч ски-пассов в год.

Кроме горнолыжных трасс и канатных дорог, на территории комплекса будут расположены гостиницы, кемпинги и апартаменты различной ценовой категории, каток, искусственный водоем, бани и купели, СПА комплекс, биатлонный комплекс, спортивные объекты — слоуп стайл, могул, трассы для беговых лыж. В теплое время года — рыбалка, каякинг, рафтинг, зип-лайн.

Отмечалось, что реализация проекта позволит остановить отток населения из района и создать до 1000 новых рабочих мест, приведет к увеличению компаний малого бизнеса, занятых в сфере туризма, росту спроса на сельхозпродукцию и увеличению поступлений.

Судя по данным администрации Маслянинского округа, инициаторы проекта «ГПБ -Инфраструктурный холдинг» и «Мегаигрок», обе входят в структуру «Газпромбанка».

Концепцию курорта планировали представить на рассмотрение правительства области в ноябре 2025 года.

В январе 2026 года заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова сообщала, что объем инвестиций оценивается в 8-10 млрд. рублей.

Проект создания всесезонного семейного парка туризма, спорта и отдыха «Салаир» в Маслянинском округе обсуждается с 2015 года. По словам Анны Винниковой, к настоящему моменту он перешёл в стадию активной реализации, а по последним данным, ввод комплекса международного уровня намечен на 2029 год.

Напомним, в Новосибирской области, по данным Минэкономразвития региона, есть семь горнолыжных комплексов:

горнолыжный комплекс «Горный», Тогучинский район, рабочий поселок Горный,

спортивно- оздоровительный комплекс «Альбатрос», Новосибирск, ул., Выборная,

сноуборд-парк «Горский», Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,

горнолыжный клуб «Корел-Иня», Новосибирск, Ключ-Камышенское плато,

горнолыжный комплекс, парк отдыха «Кольцово», Новосибирск, пр. ак. Сандахчиева,

ГЛК «Юрманка», деревня Верх-Ики, Маслянинский район.

Ранее редакция сообщала о том, что на начало декабря 2025 года только один горнолыжный курорт Новосибирской был включен в реестр Росаккредитации.