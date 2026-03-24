В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

На сегодняшний день выплаты, как компенсационные, так и социальные, получили 198 семей

Сотрудники министерства труда и социального развития Новосибирской области проинформировали, что ежемесячные пособия семьям, пострадавшим от потери части дохода, будут начисляться не позднее 5-го числа каждого месяца. В марте выплаты осуществлялись по мере обработки поступивших обращений, а с апреля по ноябрь средства будут поступать на счета граждан регулярно, в установленные сроки.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева подчеркнула, что, следуя указаниям губернатора Андрея Травникова, формируется наиболее результативная система поддержки населения области. Особое внимание уделяется оперативной, профессиональной работе с каждым заявлением на социальную помощь за утраченный скот.

Следует напомнить, что единовременная компенсация за утерянный скот выплачивается отдельно от социальной помощи, которая предоставляется в течение девяти месяцев равными частями ежемесячно. Общая сумма социальной выплаты за весь период для одного члена семьи составит 167 040 рублей. Так, семья, состоящая из четырех человек, получит суммарно 668 160 рублей (167 040 х 4).

На сегодняшний день выплаты, как компенсационные, так и социальные, получили 198 семей.

Финансирование заявленных мер поддержки на весь период их действия полностью обеспечено бюджетными средствами.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по созданию новой насосной станции первого подъема с подземной частью, заглубленной на более чем 19 м в Бердске. Водозабор будет расположен на Новосибирском водохранилище. Он обеспечит поставку воды населению, соответствующую современным стандартам качества.

—  Производительность новых водозаборных сооружений составит 90 тысяч куб м в сутки, а площадь освоенной территории —  более 25 тысяч кв. м., —  рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Савенкова.

Читать полностью

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

По словам мэра города Максима Кудрявцева, одной из ключевых задач является устранение нелегальных автозаправочных станций. Обычно это автоматизированные модульные АЗС, которые осуществляют отпуск топлива без участия оператора. При их эксплуатации игнорируются нормы безопасности, касающиеся работы с легковоспламеняющимися веществами. Глава Новосибирска добавил, что вместе с прокуратурой, полицией и МЧС они прекращают функционирование подобных объектов, устанавливают их владельцев и привлекают к ответственности.

Отдел инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства систематически организует выездные проверки. По каждому выявленному факту в соответствующие инстанции направляются запросы о проведении надзорных мероприятий. В текущем, 2026 году, зафиксированы случаи продажи горючего через модульные АЗС, расположенные по адресам: улица Мясникова, 25/3 и улица Ударная, 42. Начато административное расследование, вынесено постановление об изъятии указанных объектов.

Читать полностью

«Деньги на билет в Москву»: аферисты пытаются заработать на беде новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день изъятие заболевшего скота завершается в последнем подкарантинном населенном пункте Новосибирской области — селе Козиха. По мере завершения самых болезненных мероприятий эмоции у селян успокаиваются и с людьми есть возможность поговорить. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Узнаем о достаточно мерзких событиях, которые произошли, по крайней мере, в двух населенных пунктах. Приезжали жители Новосибирска и предлагали собственнику ЛПХ перечислить деньги за оказание юридических услуг, которые помогли бы ему сохранить животных в хозяйстве. При этом, хозяйство не просто попало в границу карантина, там были выявлены многочисленные клинические признаки заболевания скота. Владелец ЛПХ перечислил деньги за якобы услуги, — констатировал глава региона.

Читать полностью

Более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области выявили более 400 семей, которые решили построить частный дом и пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили депутат регионального парламента Анна Терешкова. По стране количество «замерших» строек превысило 13 тысяч.

Она отметила, что в Госдуме обсуждаются меры, направленные на помощь пострадавшим: например, запрет банкам на повышение ипотечной ставки или требование досрочного возврата кредита в связи с задержками строительства, меры поддержки, включающие компенсацию расходов и субсидии на погашение части долга. Но процесс принятия окончательного решения задерживается.

Читать полностью

В Новосибирске возбудили 13 дел из-за нечищеных дорог и тротуаров

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске весна вступает в свои права: днем солнце уже пригревает по-настоящему и город постепенно освобождается от снежного плена. Но ночи пока остаются морозными, и утром тротуары, остановки и дворы покрываются плотным ледяным панцирем. Эта зима стала рекордной не только по количеству осадков, но и по гололедным явлениям.

Прокуратура Новосибирской области подвела итоги проверок содержания улично-дорожной сети в зимний период 2026 года. Как рассказали редакции Infopro54 в надзорном ведомстве, особое внимание уделялось уборке тротуаров, остановок и подходам к социальным объектам.

Читать полностью

«Наступил форс-мажор»: руководитель Сибирского института животноводства прокомментировал забой скота

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, доктор биологических наук Сергей Магер подтвердил, что в Новосибирской области возникла сложная эпизоотическая ситуация.

— Заболевание очень сложное. На начальном этапе оно развивалось, как ожидалось, а потом ситуация вышла из-под контроля. Наступил форс-мажор, пришлось предпринимать жесткие меры. Они были единственно правильные. Если бы аналогичная ситуация произошла в другой стране, то меры были бы аналогичны, — заявил Сергей Магер.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

