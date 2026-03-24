В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Сотрудники министерства труда и социального развития Новосибирской области проинформировали, что ежемесячные пособия семьям, пострадавшим от потери части дохода, будут начисляться не позднее 5-го числа каждого месяца. В марте выплаты осуществлялись по мере обработки поступивших обращений, а с апреля по ноябрь средства будут поступать на счета граждан регулярно, в установленные сроки.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева подчеркнула, что, следуя указаниям губернатора Андрея Травникова, формируется наиболее результативная система поддержки населения области. Особое внимание уделяется оперативной, профессиональной работе с каждым заявлением на социальную помощь за утраченный скот.

Следует напомнить, что единовременная компенсация за утерянный скот выплачивается отдельно от социальной помощи, которая предоставляется в течение девяти месяцев равными частями ежемесячно. Общая сумма социальной выплаты за весь период для одного члена семьи составит 167 040 рублей. Так, семья, состоящая из четырех человек, получит суммарно 668 160 рублей (167 040 х 4).

На сегодняшний день выплаты, как компенсационные, так и социальные, получили 198 семей.

Финансирование заявленных мер поддержки на весь период их действия полностью обеспечено бюджетными средствами.