Апрель дал существенную прибавку по налогам в бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

При этом темпы прироста прибыли бизнеса продолжают снижаться

Министерство финансов Новосибирской области опубликовало данные об исполнении регионального бюджета за январь–апрель 2026 года. Общая сумма доходов составила 96,9 млрд рублей (+31,9 млрд к показателю за три месяца), что равно 29,6% от утверждённого годового плана в 326,8 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы области достигли 89,8 млрд рублей (+29,8 млрд), что составляет 29,9% от годового плана.

Согласно оперативным данным, регион уверенно наращивает поступления в бюджет. Темп роста собственных доходов по итогам четырёх месяцев ускорился до 106,7% к аналогичному периоду прошлого года (по итогам трёх месяцев он был на уровне 103,4%). Апрель дал ощутимую прибавку, хотя до прогнозируемого годового показателя в 110,4% пока остаётся небольшое отставание.

Как и прежде, основную часть собственных доходов за четыре месяца обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. На сегодняшний день НДФЛ вышел на первое место, обогнав налог на прибыль организаций. Он принёс в казну 30 млрд рублей (за апрель сумма выросла на 10 млрд), тогда как налог на прибыль составил 23,9 млрд (+3,5 млрд за месяц). Для сравнения: за первый квартал эти два налога практически сравнялись, а по итогам апреля подоходный налог уверенно вырвался вперёд. Это говорит о том, что темпы прироста прибыли бизнеса снизились по сравнению с доходами граждан.

Существенный вклад внесли также налоги на совокупный доход (13 млрд рублей), налог на имущество организаций (8 млрд) и акцизы. Причём акцизы на алкогольную продукцию составили 6,4 млрд рублей (+1,7 млрд к марту), а акцизы на нефтепродукты — 4,5 млрд (+1,2 млрд). Таким образом, жители Новосибирской области за четыре месяца заплатили в бюджет заметно больше за крепкий алкоголь, чем за бензин. Транспортный налог добавил 350,6 миллиона, а платежи за пользование природными ресурсами — 264,4 миллиона.

С начала 2026 года за счёт собственных ресурсов областного бюджета направлено 100,3 миллиарда рублей (+30 млрд к показателю за три месяца). Это 28,9% от годового плана по сводной бюджетной росписи, который составляет 347,5 млрд. Основной объём потраченных средств ушёл на три ключевые статьи: заработные платы бюджетников, меры социальной поддержки граждан и субсидии государственным учреждениям — как автономным, так и бюджетным.

В апреле депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили первые в этом году поправки в бюджет. Дополнительные средства направили на завершение начатых проектов, подготовку муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону и софинансирование федеральных программ. Также деньги пошли на строительство школ и больниц, поддержку сельхозпроизводителей и реализацию национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

В Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса

Автор: Юлия Данилова

По итогам 1 квартала 2026 года 93% откликов на рынке готового бизнеса в Новосибирске связано с запросами на покупку бизнеса. В 5% случаев идет поиск партнера, в 2% рассматривается возможность аренды существующего дела.

Анализ предложений собственников бизнеса показывает, что 86% авторов объявлений хотят продать свое дело, а 12% ищут партнеров. Об этом редакции Infopro54 аналитики компании Авито.
В сегменте готового бизнеса именно покупка и продажа бизнеса остаются основными целями сделок. Так, 93% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 5% — на поиск партнера и 2% — на аренду бизнеса. В предложении также лидирует продажа: на нее приходится 86% объявлений. Еще 12% составляют предложения о партнерстве, а 3% — об аренде бизнеса.

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

Сезон пешеходных экскурсий стартует в Новосибирске на этой неделе

Автор: Юлия Данилова

Музей Новосибирска сообщил о старте пешеходных экскурсий, которые проводят гиды в городе. Первая состоится на этой неделе. Новосибирцы и гости города смогут прогуляться по историческому центру, купеческим кварталам, Нарымскому скверу и зелёным уголкам Заельцовки, а также послушать городские легенды и подлинные истории старого Ново-Николаевска.

К примеру, на одной из экскурсий рассказывается о первой аптеке Ново-Николаевска, первой кофейной в доходном доме купчихи Бузолиной, солдатском бунте 1917 года, ограблении квартиры ювелира налётчиками банды Пименова и других историях Тихого центра.

В Новосибирской области запускают фестиваль достижений мастериц

В Новосибирской области проект «Знай наших! Новосибирь» постепенно превращается из образовательной инициативы в полноценное движение ремесленниц. Сначала были выездные встречи — мастерицы из отдалённых районов получали знания по маркетингу, брендингу и продвижению в социальных сетях. Теперь теория переходит в практику, а обучение — в реальные продажи и живое общение с покупателями.

22 мая 2026 года в Государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдёт масштабный фестиваль, который соберёт женщин-ремесленниц из 32 муниципальных образований. Организаторы проекта — Женская Ассамблея Новосибирской области называют его профессиональной платформой, где можно показать лучшие изделия, найти партнёров и заявить о себе. Предыдущий этап как раз был посвящён преодолению расстояний: выездные встречи помогли мастерицам из малых городов и сёл получить доступ к современным инструментам продвижения. Участницы учились делать продающие фотографии, находить свою нишу и грамотно презентовать работу. Живое общение между ремесленницами из разных районов дало начало кооперации. Теперь, уверены организаторы, пришло время показать результат. Фестиваль «Знай наших! Новосибирь» даст каждой мастерице шанс выйти из тени на большую сцену, найти покупателей и вдохновиться успехами коллег

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

В конце апреля – начале мая в 10 сибирских городах прошла экологическая акция Сбера «Марафон рек и парков» — более 1500 участников из разных компаний объединились для того, чтобы привести в порядок городские парки, скверы и другие места отдыха.
Так, в Новосибирске сотрудники банка, их семьи, партнёры и волонтёры очистили территорию центрального пляжа Академгородка — в масштабном субботнике участвовали 500 человек, которые собрали около 5 тонн мусора.
Акция Сбера прошла в формате спортивных соревнований: участники были поделены на команды, задача которых — собрать как можно больше мусора.
Помимо Новосибирска, субботники прошли в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Омске и Томске. В общей сложности в 10 городах Сибири было собрано более 15 тонн отходов, которые отправили на полигоны и в переработку.
Также участников акции ждала насыщенная программа: зарядка, мастер-классы для детей и полевая кухня.
«Марафон рек и парков» — это не только экологическая инициатива, но и важная часть корпоративной культуры Сбера, направленная на поддержку волонтерства, командного духа и заботу об окружающей среде.

