Апрель дал существенную прибавку по налогам в бюджет Новосибирской области

Министерство финансов Новосибирской области опубликовало данные об исполнении регионального бюджета за январь–апрель 2026 года. Общая сумма доходов составила 96,9 млрд рублей (+31,9 млрд к показателю за три месяца), что равно 29,6% от утверждённого годового плана в 326,8 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы области достигли 89,8 млрд рублей (+29,8 млрд), что составляет 29,9% от годового плана.

Согласно оперативным данным, регион уверенно наращивает поступления в бюджет. Темп роста собственных доходов по итогам четырёх месяцев ускорился до 106,7% к аналогичному периоду прошлого года (по итогам трёх месяцев он был на уровне 103,4%). Апрель дал ощутимую прибавку, хотя до прогнозируемого годового показателя в 110,4% пока остаётся небольшое отставание.

Как и прежде, основную часть собственных доходов за четыре месяца обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. На сегодняшний день НДФЛ вышел на первое место, обогнав налог на прибыль организаций. Он принёс в казну 30 млрд рублей (за апрель сумма выросла на 10 млрд), тогда как налог на прибыль составил 23,9 млрд (+3,5 млрд за месяц). Для сравнения: за первый квартал эти два налога практически сравнялись, а по итогам апреля подоходный налог уверенно вырвался вперёд. Это говорит о том, что темпы прироста прибыли бизнеса снизились по сравнению с доходами граждан.

Существенный вклад внесли также налоги на совокупный доход (13 млрд рублей), налог на имущество организаций (8 млрд) и акцизы. Причём акцизы на алкогольную продукцию составили 6,4 млрд рублей (+1,7 млрд к марту), а акцизы на нефтепродукты — 4,5 млрд (+1,2 млрд). Таким образом, жители Новосибирской области за четыре месяца заплатили в бюджет заметно больше за крепкий алкоголь, чем за бензин. Транспортный налог добавил 350,6 миллиона, а платежи за пользование природными ресурсами — 264,4 миллиона.

С начала 2026 года за счёт собственных ресурсов областного бюджета направлено 100,3 миллиарда рублей (+30 млрд к показателю за три месяца). Это 28,9% от годового плана по сводной бюджетной росписи, который составляет 347,5 млрд. Основной объём потраченных средств ушёл на три ключевые статьи: заработные платы бюджетников, меры социальной поддержки граждан и субсидии государственным учреждениям — как автономным, так и бюджетным.

В апреле депутаты Законодательного собрания единогласно одобрили первые в этом году поправки в бюджет. Дополнительные средства направили на завершение начатых проектов, подготовку муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону и софинансирование федеральных программ. Также деньги пошли на строительство школ и больниц, поддержку сельхозпроизводителей и реализацию национального проекта «Экологическое благополучие».

