Мэр Кудрявцев потребовал ускорить ремонт дороги в Октябрьском районе

Разрушенную дорогу возле школы восстановят за полтора месяца

В Октябрьском районе Новосибирска дорожники экстренно восстанавливают аварийный участок на улице Виталия Потылицына. Проблемный отрезок находится прямо у школы № 216, где дорожное полотно почти полностью разрушилось из-за перепадов температур и таяния грунта.

На оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал от профильного департамента четких сроков ликвидации дефекта. Он подчеркнул, что водителям приходится рисковать и выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и провалы, а рядом находится образовательное учреждение с высокой проходимостью детей и родителей.

Руководитель департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов пояснил, что ситуация на этом участке развивалась стремительно. Оттаивание грунта привело к высокой обводненности, из-за чего асфальт начал буквально расползаться. Сейчас за состоянием дороги следят ежедневно, спецтехника проводит профилировку, чтобы хотя бы обеспечить проезд машин. При этом в планах капремонта улица числится только на 2026 год.

— Техника уже стоит наготове. Подрядчик выйдет на объект до конца недели. Заменим основание и сделаем все слои дорожной одежды. Самый проблемный кусок — прямо у школы № 216 — восстановим за полтора месяца, но грунт здесь капризный, поэтому сроки могут чуть сдвинуться, — рассказал Александр Стефанов.

Он добавил, что на время ремонта движение на этом участке частично перекроют. Рабочие организуют реверсивный проезд с регулировщиками, чтобы местные жители и автомобилисты не стояли в многокилометровых пробках.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска
В Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

Новосибирский район возглавил Юрий Саблин

Автор: Юлия Данилова

Экс-глава Искитимского района Юрий Саблин провёл заключительный «Час контроля». В ходе встречи он официально объявил о своём переходе на службу в Новосибирский район, а также поблагодарил коллектив.

— До слез тронут напутствиями и пожеланиями коллег. Перехожу на еще более ответственное место службы, — сообщил Саблин на своей странице ВКонтакте.

Андрей Шинделов возглавит Гостехнадзор Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Экс-министр сельского хозяйства, экс-заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Шинделов возглавит региональный Гостехнадзор. Об этом редакции Infopro54 сообщили несколько источников в правительстве. По словам одного из собеседников, Шинделов уже принимает дела на новом месте работы.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официальной информации о назначении нет. На сайте управления Гостехнадзора и.о. начальника значится Ирина Ситохина. Судя по данным ЕГРЮЛ, она была назначена на должность в июне 2025 года. До этого 5,5 лет инспекцию возглавлял Александр Соболевский. Перед этим он около полутора лет руководил администрацией Новосибирского района, 6 лет был заместителем министра сельского хозяйства.

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

