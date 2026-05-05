Мэр Кудрявцев потребовал ускорить ремонт дороги в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска дорожники экстренно восстанавливают аварийный участок на улице Виталия Потылицына. Проблемный отрезок находится прямо у школы № 216, где дорожное полотно почти полностью разрушилось из-за перепадов температур и таяния грунта.

На оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал от профильного департамента четких сроков ликвидации дефекта. Он подчеркнул, что водителям приходится рисковать и выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и провалы, а рядом находится образовательное учреждение с высокой проходимостью детей и родителей.

Руководитель департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов пояснил, что ситуация на этом участке развивалась стремительно. Оттаивание грунта привело к высокой обводненности, из-за чего асфальт начал буквально расползаться. Сейчас за состоянием дороги следят ежедневно, спецтехника проводит профилировку, чтобы хотя бы обеспечить проезд машин. При этом в планах капремонта улица числится только на 2026 год.

— Техника уже стоит наготове. Подрядчик выйдет на объект до конца недели. Заменим основание и сделаем все слои дорожной одежды. Самый проблемный кусок — прямо у школы № 216 — восстановим за полтора месяца, но грунт здесь капризный, поэтому сроки могут чуть сдвинуться, — рассказал Александр Стефанов.

Он добавил, что на время ремонта движение на этом участке частично перекроют. Рабочие организуют реверсивный проезд с регулировщиками, чтобы местные жители и автомобилисты не стояли в многокилометровых пробках.