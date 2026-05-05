Новосибирский район возглавил Юрий Саблин

Экс-глава Искитимского района Юрий Саблин провёл заключительный «Час контроля». В ходе встречи он официально объявил о своём переходе на службу в Новосибирский район, а также поблагодарил коллектив.

— До слез тронут напутствиями и пожеланиями коллег. Перехожу на еще более ответственное место службы, — сообщил Саблин на своей странице ВКонтакте.

О назначении Юрия Саблина в статусе исполняющего обязанности главы района губернатор региона Андрей Травников объявил в ходе встречи с активом Новосибирского района.

— Юрий Владимирович получил хороший опыт и школу работы в не менее сложном Искитимском муниципальном районе. Сегодня глава муниципалитета — это огромный груз ответственности, со всеми задачами — политическими, хозяйственными, обеспечением помощи нашей армии в выполнении её задач в ходе специальной военной операции. В ситуации, когда перед Новосибирской областью, и перед всей страной, стоят непростые задачи, попрошу поддержать это решение, — подчеркнул глава региона.

Юрий Саблин окончил Новосибирский государственный аграрный университет. Работал на опытном заводе СибНИИМЭСХ инженером-технологом, на АТП СО РАСХН, на предприятиях промышленного комплекса на руководящих должностях. В 2007 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2010 году был избран главой р.п. Краснообск, в 2015-ом и 2021-ом годах переизбран на эту должность. В 2021 году избран главой Искитимского района.

Предыдущий глава Новосибирского района Андрей Михайлов в конце апреля был назначен министром сельского хозяйства, заместителем губернатора региона.

