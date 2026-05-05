Власть Отставки и назначения

Новосибирский район возглавил Юрий Саблин

Автор: Юлия Данилова

Ранее более 10 лет он руководил поселком Краснообск

Экс-глава Искитимского района Юрий Саблин провёл заключительный «Час контроля». В ходе встречи он официально объявил о своём переходе на службу в Новосибирский район, а также поблагодарил коллектив.

— До слез тронут напутствиями и пожеланиями коллег. Перехожу на еще более ответственное место службы, — сообщил Саблин на своей странице ВКонтакте.

О назначении Юрия Саблина в статусе исполняющего обязанности главы района губернатор региона Андрей Травников объявил в ходе встречи с активом Новосибирского района.

— Юрий Владимирович получил хороший опыт и школу работы в не менее сложном Искитимском муниципальном районе. Сегодня глава муниципалитета — это огромный груз ответственности, со всеми задачами — политическими, хозяйственными, обеспечением помощи нашей армии в выполнении её задач в ходе специальной военной операции. В ситуации, когда перед Новосибирской областью, и перед всей страной, стоят непростые задачи, попрошу поддержать это решение, — подчеркнул глава региона.

Юрий Саблин окончил Новосибирский государственный аграрный университет.  Работал на опытном заводе СибНИИМЭСХ инженером-технологом, на АТП СО РАСХН, на предприятиях  промышленного комплекса на руководящих должностях. В 2007 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2010 году был избран главой р.п. Краснообск, в 2015-ом и 2021-ом годах переизбран на эту должность. В 2021 году избран главой Искитимского района.

Предыдущий глава Новосибирского района Андрей Михайлов в конце апреля был назначен министром сельского хозяйства, заместителем губернатора региона.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Шинделов возглавит Гостехнадзор Новосибирской области. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

Андрей Шинделов возглавит Гостехнадзор Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Экс-министр сельского хозяйства, экс-заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Шинделов возглавит региональный Гостехнадзор. Об этом редакции Infopro54 сообщили несколько источников в правительстве. По словам одного из собеседников, Шинделов уже принимает дела на новом месте работы.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официальной информации о назначении нет. На сайте управления Гостехнадзора и.о. начальника значится Ирина Ситохина. Судя по данным ЕГРЮЛ, она была назначена на должность в июне 2025 года. До этого 5,5 лет инспекцию возглавлял Александр Соболевский. Перед этим он около полутора лет руководил администрацией Новосибирского района, 6 лет был заместителем министра сельского хозяйства.

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу по сбору средств для военнослужащих. Поводом стал призыв женского совета 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа. Глава региона предложил чиновникам всех уровней перевести однодневный заработок на закупку техники и снаряжения.

— Уважаемые коллеги, в прошлом году мы дважды проводили сбор в интересах нашей геройской 24-й гвардейской бригады и в интересах наших мобилизационных полков. В этом году эти акции нужно повторить. Полностью поддерживаю инициативу, часть заработной платы давайте переведём на приобретение необходимого оборудования, — отметил Андрей Травников.

Новосибирцам станет сложнее взять ипотеку без первого взноса

Автор: Оксана Мочалова

Банк России ввел новые ограничения для выдачи ипотеки и займов под залог недвижимости. Регулятор опубликовал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на третий квартал 2026 года.

Под новые правила попадают: ипотека на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах, кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевые потребительские займы под залог недвижимости. Главная цель — снизить долю самых рискованных кредитов, по которым растет просрочка.

Патент для ИП в Новосибирске подорожает с 2027 года

Автор: Оксана Мочалова

Спустя два года после того, как стоимость патента для некоторых предпринимателей взлетела более чем в 10 раз, региональный минфин вновь предлагает изменить правила расчета налога. Только теперь — плавно и по заранее объявленной формуле. Проект закона, вынесенный на публичные консультации с 4 по 25 мая 2026 года, предполагает увеличение потенциально возможного годового дохода — той самой базы, от которой считается 6-процентный налог по патенту.

Сейчас для предпринимателя, работающего в Новосибирске с одним наемным сотрудником, потенциальный доход составляет 528 300 рублей в год. По проекту закона эта цифра вырастет до 566 900 рублей. Для тех, кто ведет бизнес без работников, базовый доход поднимется с 1 404 750 до 1 503 200 рублей. Рост в среднем составляет около 7% — примерно на столько же за последние годы увеличились МРОТ и потребительские цены.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

