Русфонд собирает средства для двухлетнего малыша с ДЦП

Аппарат искусственной вентиляции легких, два месяца в реанимации, шунтирование головного мозга, операция на глазах — так началась жизнь двухлетнего Саши Гаврилюка из Новосибирска.

Мальчик родился на 26-й неделе беременности весом менее килограмма. Из-за глубокой недоношенности и гипоксии почти месяц он провел на ИВЛ. Вскоре после выписки у Саши обнаружили скопление спинномозговой жидкости в головном мозге. Ему установили шунт для ее оттока, а затем сделали операцию на глазах из-за повреждения сосудов. Шунт работал плохо, из-за чего ребенок много времени провел в больницах. В год врачи поставили диагноз: детский церебральный паралич.

Состояние Саши начало улучшаться после трех операций по замене шунта: он стал переворачиваться, ползать и говорить.

— В конце прошлого года ему сделали нейрохирургическую операцию для снижения спастичности мышц ног, затем мы прошли за свой счет реабилитацию в томском центре — результаты хорошие, мы продолжаем заниматься дома. Сын уже стоит в вертикализаторе, ходит в ходунках, плавает в бассейне, — рассказывает мама Татьяна Гаврилюк.

Саша занимается по полису ОМС, но этого недостаточно. Для закрепления результатов врачи рекомендуют продолжить платное лечение в реабилитационных центрах «Шаг вперед», «Шагаем вместе», «Седьмое желание», а также регулярные занятия в бассейне.

— Ребенок нуждается в реабилитации, цель которой — коррекция тонуса и укрепление мышц, развитие координации и равновесия, улучшение навыков самостоятельного передвижения, коммуникации и речи, — комментирует невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Вусала Гурбанова.

Стоимость курсового лечения составляет 226 373 рубля. Однако финансовые возможности семьи Саши ограничены: работает только муж, а мама полностью ухаживает за сыном.

— У Саши большой потенциал и желание ходить и бегать, и есть шанс стать полноценным членом общества, но для этого ему нужно заниматься. Просто ему нужна помощь. Прошу помощи в оплате счёта за реабилитационное лечение сына! — говорит Татьяна.

