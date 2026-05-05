В Новосибирске у женщины изъяли беспилотник стоимостью свыше 1 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Она пыталась вывезти летательный аппарат за границу

В Новосибирске у 48-летней предпринимательницы изъяли дорогостоящий беспилотник. Пограничники обнаружили аппарат при проверке автомобиля на пункте пропуска «Павловка», расположенном в Карасукском районе. Женщина занималась бизнесом в Казахстане и намеревалась перевезти туда технику для профессиональных целей.

У нее отсутствовали необходимые документы, разрешающие вывоз подобных устройств за границу. В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении беспилотника через границу и назначил наказание в виде 3,6 лет лишения свободы условно. Летательный аппарат самолетного типа, который фигурировал в деле, решено обратить в доход государства. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

В настоящее время судебные приставы занимаются передачей имущества. Беспилотник передадут представителям Министерства обороны России.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска перевёл более 800$ на дроны ВСУ и попал за решётку.

Источник фото: нейросеть Алиса

Двух ученых-физиков приговорили за госизмену в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске вынесен приговор двум ученым, занимающимся исследованиями в области гиперзвука — Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину. Их признали виновными в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1,5 года. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. До того как приговор вступит в законную силу, ученые будут находиться под домашним арестом. Представители защиты не стали давать комментариев по поводу решения суда.

Напомним, Валерий Звягинцев, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН), был задержан в Новосибирске в апреле 2023 года. Он основал лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей». Позже стало известно о задержании его коллеги и соавтора Владислава Галкина из Томска. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Причиной возбуждения дела, по предварительным данным, стала публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. В октябре 2024 года начался суд над учеными.

Читать полностью

В Маслянинском районе ликвидировали хостел-невидимку

Автор: Оксана Мочалова

В Маслянинском районе закрыли хостел, который работал в подвале жилого дома. Проверку организовала прокуратура вместе с полицией, МЧС, Роспотребнадзором и Росгвардией.

Речь идёт о хостеле под названием «Kazarma», который находился в подвальном помещении многоквартирного дома.

Читать полностью

Вандалов, разгромивших Калининский сквер, ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска обратилась в полицию для поиска вандалов, которые в середине апреля разгромили Калининский сквер. Заявление принято к рассмотрению. Об этом сообщил заместитель начальника департамента культуры Алексей Нефедов.

— У нас зафиксированы факты повреждения сцены, лавочек, фонарей. Сейчас идет работа по их восстановлению. Постараемся до 1 мая все сделать. Правоохранительные органы, надеюсь, в этой ситуации разберутся, найдут виновных, — добавил он.

Читать полностью

Мошенники угрожают новосибирским дачникам

С наступлением теплой погоды новосибирцы массово устремились на дачи. Чистый загородный воздух расслабляет и снижает концентрацию внимания, а значит делает людей более подверженными чужому влиянию. Мошенники решили воспользоваться этим сезонным явлением.

Российский сервис разведки утечек данных DLBI выявил новые мошеннические схемы, ориентированные именно на владельцев загородных участков. И новое законодательство, ужесточающее ответственность за состояние земли, разведение костров и борьбу с сорняками, сыграло аферистам только на руку.

Читать полностью

Экосбор новосибирским компаниям предъявляют на границе

Автор: Юлия Данилова

Неприятный сюрприз начали получать новосибирские компании, занимающиеся экспортно-импортными сделками. Редакция Infopro54 пообщалась с несколькими предпринимателями, которым прилетели «письма счастья» после прохождения таможни. Все соглашаются обсуждать этот вопрос только анонимно.

— Мы вывозили груз в Казахстан, и в документах не был указан вес упаковки. В итоге на таможне нам сразу вручили предписание о том, что у нас не оплачен экосбор, а также штраф в 500 тысяч рублей на юрлицо, — рассказала Светлана.

Читать полностью

Столовую на новом оптово-розничном рынке под Новосибирском закрыли на 90 дней

Автор: Юлия Данилова

Приставы провели проверку столовой, которая расположена в поселке Крупской на территории нового рынка «Азия-Сибирь». Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили в работе учреждения общественного питания нарушения как технологических процессов, так и санитарных норм.

—  Суд, рассмотрев материалы дела, на 90 суток приостановил работу компании, посчитав, что работа в подобных условиях создает угрозу жизни и здоровью потребителей, — сообщили в пресс-службе УФССП.

Читать полностью
