В Новосибирске у женщины изъяли беспилотник стоимостью свыше 1 млн рублей

В Новосибирске у 48-летней предпринимательницы изъяли дорогостоящий беспилотник. Пограничники обнаружили аппарат при проверке автомобиля на пункте пропуска «Павловка», расположенном в Карасукском районе. Женщина занималась бизнесом в Казахстане и намеревалась перевезти туда технику для профессиональных целей.

У нее отсутствовали необходимые документы, разрешающие вывоз подобных устройств за границу. В отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной в незаконном перемещении беспилотника через границу и назначил наказание в виде 3,6 лет лишения свободы условно. Летательный аппарат самолетного типа, который фигурировал в деле, решено обратить в доход государства. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

В настоящее время судебные приставы занимаются передачей имущества. Беспилотник передадут представителям Министерства обороны России.

