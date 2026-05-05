Жители Новосибирска жалуются на невывезенные мешки с мусором и дорожной пылью

Прошло десять дней со дня новосибирского общегородского субботника, но во дворах и на улицах остаются невывезенными мешки с мусором.

В редакцию Infopro54 обратились жители улицы Садовая в Октябрьском районе. Они сообщают, что на газонах складированы черные мешки с сухой листвой и мусором. Многие мешки уже порваны, содержимое высыпается наружу. В управляющей компании в ответ на обращения жителей говорят, что вывоз зависит от наличия техники и как только будет свободная машина, мешки увезут на свалку. Похожую картину можно увидеть и в других дворах.

Невывезенные черные мешки есть и на участках, которые находятся в зоне ответственности дорожных служб.

Так, на путепроводе Октябрьской магистрали через Ипподромскую магистраль, на пешеходной части моста лежат черные мешки со смётом и дорожной пылью. Мешки рвутся, пыль высыпается, сводя на нет смысл проведённой уборки.

В ответственных службах признают, что ситуация в той или иной степени повторяется ежегодно. Причина — нехватка ресурсов для своевременного вывоза. Как ранее сообщали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, ответственность за вывоз мусора возлагается на администрации районов, предприятия, управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты, которым принадлежат земельные участки.

Ранее редакция сообщала, что переполненные и не внесенные в реестр мусорные полигоны в российских регионах, в том числе в Новосибирской области, могут быть легализованы.