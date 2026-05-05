Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

При этом ТЦ продолжает работать

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

— В марте 2018 года строительная комиссия Минстроя области зафиксировала целый ряд нарушений на объекте: превышение этажности с двух до трёх уровней и выдача основных разрешительных документов с нарушениями. Министерство потребовало аннулировать разрешение и градостроительный план участка. В дальнейшем прокуратура подала иск о признании незаконными разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

В декабре 2023 года Олег Байборин обратился в Новосибирский районный суд с требованием признать недействительными результаты межевания участка под многоквартирным домом. Суд принял решение о необходимости проведения дополнительных экспертиз.

— Фактически экспертиза уже длится 1,5 (полтора!) года, при условии, что эксперты сами обещали уложиться в 30 дней. На практике обычно экспертизы могут занимать 3-4 месяца, но не такое длительное время. В ноябре 2025 года мы писали ходатайство судье о возобновлении дела и смене экспертов в связи с нарушением процессуальных сроков. Однако ходатайство было проигнорировано, никаких ответов от суда не последовало. Дело было возобновлено 27.03.2026. Точная причина такого возобновления пока неизвестна, — отметила Дарья Новикова.

По ее словам, следующее заседание назначено на 29 июля. При этом Новикова отметила, что компания, получившая разрешение, была ликвидировано ещё в 2023 году, а нынешние владельцы, по данным истца, якобы, уехали за границу и ведут дела удалённо. При этом ТЦ продолжает работать.

Андрей Панферов отметил, что Олег Байборин «просит внимательно рассмотреть ситуацию и принять законное решение». Он призвал депутатов и общественных деятелей, а также главу муниципалитета подключиться к делу и выступить в защиту участника СВО.

Напомним, в январе 2026 года в Первомайском районе обрушилось двухэтажное здание магазина на улице Наумова. Под завалами погиб мужчина, две женщины пострадали. Как выяснилось, собственник здания надстроил второй этаж без разрешения и необходимых расчетов на прочность. Мэрия ранее пыталась снести самострой через суд, но предприниматель добился признания права собственности. После трагедии его задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет инвентаризация коммерческих объектов, узаконенных по суду. Губернатор Андрей Травников также заявлял, что все объекты, построенные в период «полулегального строительства», будут проверены

Автор фото : Ольга Ефанова.

Апрель дал существенную прибавку по налогам в бюджет Новосибирской области

Апрель дал существенную прибавку по налогам в бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов Новосибирской области опубликовало данные об исполнении регионального бюджета за январь–апрель 2026 года. Общая сумма доходов составила 96,9 млрд рублей (+31,9 млрд к показателю за три месяца), что равно 29,6% от утверждённого годового плана в 326,8 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы области достигли 89,8 млрд рублей (+29,8 млрд), что составляет 29,9% от годового плана.

Согласно оперативным данным, регион уверенно наращивает поступления в бюджет. Темп роста собственных доходов по итогам четырёх месяцев ускорился до 106,7% к аналогичному периоду прошлого года (по итогам трёх месяцев он был на уровне 103,4%). Апрель дал ощутимую прибавку, хотя до прогнозируемого годового показателя в 110,4% пока остаётся небольшое отставание.

В Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса

Автор: Юлия Данилова

По итогам 1 квартала 2026 года 93% откликов на рынке готового бизнеса в Новосибирске связано с запросами на покупку бизнеса. В 5% случаев идет поиск партнера, в 2% рассматривается возможность аренды существующего дела.

Анализ предложений собственников бизнеса показывает, что 86% авторов объявлений хотят продать свое дело, а 12% ищут партнеров. Об этом редакции Infopro54 аналитики компании Авито.
В сегменте готового бизнеса именно покупка и продажа бизнеса остаются основными целями сделок. Так, 93% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 5% — на поиск партнера и 2% — на аренду бизнеса. В предложении также лидирует продажа: на нее приходится 86% объявлений. Еще 12% составляют предложения о партнерстве, а 3% — об аренде бизнеса.

Мэр Кудрявцев потребовал ускорить ремонт дороги в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска дорожники экстренно восстанавливают аварийный участок на улице Виталия Потылицына. Проблемный отрезок находится прямо у школы № 216, где дорожное полотно почти полностью разрушилось из-за перепадов температур и таяния грунта.

На оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал от профильного департамента четких сроков ликвидации дефекта. Он подчеркнул, что водителям приходится рисковать и выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и провалы, а рядом находится образовательное учреждение с высокой проходимостью детей и родителей.

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

Половина новосибирцев будет зарабатывать 200 тысяч через восемь лет

Автор: Артем Рязанов

К 2034 году в Новосибирской области зарплата половины работающих жителей превысит 200 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый работник в регионе достигнет этой планки уже через 5,3 года. Половина — через 8 лет. А для 75% занятых порог в 200 тысяч наступит через 10,5 лет. Такие данные следуют из рейтинга РИА Рейтинг, где Новосибирская область заняла 24-е место.

Среди регионов Сибирского федерального округа лучший показатель у Красноярского края: там половина работников получит 200 тысяч рублей через 7,7 года (12-е место в России). На втором месте — Иркутская область с результатом 7,8 года. Замыкает тройку лидеров СФО Новосибирская область (8,0 года, 24-е место). Для сравнения: в Кемеровской области этот срок составляет 8,6 года, в Омской — 9,2 года, в Томской — 9,3 года, в Алтайском крае — 9,4 года.

Жители Новосибирска жалуются на невывезенные мешки с мусором и дорожной пылью

Автор: Мария Гарифуллина

Прошло десять дней со дня новосибирского общегородского субботника, но во дворах и на улицах остаются невывезенными мешки с мусором.

В редакцию Infopro54 обратились жители улицы Садовая в Октябрьском районе. Они сообщают, что на газонах складированы черные мешки с сухой листвой и мусором. Многие мешки уже порваны, содержимое высыпается наружу. В управляющей компании в ответ на обращения жителей говорят, что вывоз зависит от наличия техники и как только будет свободная машина, мешки увезут на свалку. Похожую картину можно увидеть и в других дворах.

