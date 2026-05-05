Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

— В марте 2018 года строительная комиссия Минстроя области зафиксировала целый ряд нарушений на объекте: превышение этажности с двух до трёх уровней и выдача основных разрешительных документов с нарушениями. Министерство потребовало аннулировать разрешение и градостроительный план участка. В дальнейшем прокуратура подала иск о признании незаконными разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

В декабре 2023 года Олег Байборин обратился в Новосибирский районный суд с требованием признать недействительными результаты межевания участка под многоквартирным домом. Суд принял решение о необходимости проведения дополнительных экспертиз.

— Фактически экспертиза уже длится 1,5 (полтора!) года, при условии, что эксперты сами обещали уложиться в 30 дней. На практике обычно экспертизы могут занимать 3-4 месяца, но не такое длительное время. В ноябре 2025 года мы писали ходатайство судье о возобновлении дела и смене экспертов в связи с нарушением процессуальных сроков. Однако ходатайство было проигнорировано, никаких ответов от суда не последовало. Дело было возобновлено 27.03.2026. Точная причина такого возобновления пока неизвестна, — отметила Дарья Новикова.

По ее словам, следующее заседание назначено на 29 июля. При этом Новикова отметила, что компания, получившая разрешение, была ликвидировано ещё в 2023 году, а нынешние владельцы, по данным истца, якобы, уехали за границу и ведут дела удалённо. При этом ТЦ продолжает работать.

Андрей Панферов отметил, что Олег Байборин «просит внимательно рассмотреть ситуацию и принять законное решение». Он призвал депутатов и общественных деятелей, а также главу муниципалитета подключиться к делу и выступить в защиту участника СВО.

Напомним, в январе 2026 года в Первомайском районе обрушилось двухэтажное здание магазина на улице Наумова. Под завалами погиб мужчина, две женщины пострадали. Как выяснилось, собственник здания надстроил второй этаж без разрешения и необходимых расчетов на прочность. Мэрия ранее пыталась снести самострой через суд, но предприниматель добился признания права собственности. После трагедии его задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет инвентаризация коммерческих объектов, узаконенных по суду. Губернатор Андрей Травников также заявлял, что все объекты, построенные в период «полулегального строительства», будут проверены.