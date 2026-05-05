В Новосибирской области запускают фестиваль достижений мастериц

Рождение фестиваля

В Новосибирской области проект «Знай наших! Новосибирь» постепенно превращается из образовательной инициативы в полноценное движение ремесленниц. Сначала были выездные встречи — мастерицы из отдалённых районов получали знания по маркетингу, брендингу и продвижению в социальных сетях. Теперь теория переходит в практику, а обучение — в реальные продажи и живое общение с покупателями.

22 мая 2026 года в Государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдёт масштабный фестиваль, который соберёт женщин-ремесленниц из 32 муниципальных образований. Организаторы проекта — Женская Ассамблея Новосибирской области называют его профессиональной платформой, где можно показать лучшие изделия, найти партнёров и заявить о себе. Предыдущий этап как раз был посвящён преодолению расстояний: выездные встречи помогли мастерицам из малых городов и сёл получить доступ к современным инструментам продвижения. Участницы учились делать продающие фотографии, находить свою нишу и грамотно презентовать работу. Живое общение между ремесленницами из разных районов дало начало кооперации. Теперь, уверены организаторы, пришло время показать результат. Фестиваль «Знай наших! Новосибирь» даст каждой мастерице шанс выйти из тени на большую сцену, найти покупателей и вдохновиться успехами коллег

Ремесло встречает зрителя

Центральным событием станет выставка-ярмарка. Более 50 участниц представят традиционную сибирскую вышивку, керамику ручной работы, авторские украшения, текстиль, а ещё варежки с орнаментом, которого не найти в интернет-магазинах. Каждое изделие хранит тепло человеческих рук и историю места, откуда оно приехало. Ярмарка даст возможность не просто приобрести вещь, а разглядеть историю, которая за ней стоит: откуда родом её создательница, какой смысл вложен в орнамент, почему выбран именно этот материал. Посетители смогут поговорить с ремесленницей, узнать о тонкостях работы и при желании обменяться контактами.

Не только продать, но и понять

Параллельно с ярмаркой развернётся образовательный форум. Он станет естественным продолжением выездных встреч — только теперь уже на одной большой площадке. Эксперты и приглашённые спикеры поделятся секретами успешного ремесленного бизнеса, а участницы смогут задать вопросы, разобрать свои кейсы и получить обратную связь.

Взгляд со стороны

Ещё один важный блок — конкурсная программа. Жюри из признанных экспертов в области народных художественных промыслов оценит работы участниц в нескольких номинациях. Это не просто соревнование, а шанс получить объективную обратную связь. Для многих ремесленниц, работающих в деревнях и малых городах, это редкая возможность увидеть свои сильные стороны и точки роста. Дипломы и признание коллег часто становятся толчком, после которого хобби превращается в уверенный бизнес. Победителей торжественно наградят на главной сцене во время церемонии закрытия фестиваля.

Сделать своими руками

Для посетителей на фестивале будут организованы интерактивные зоны. Под руководством опытных мастериц каждый желающий сможет попробовать создать сувенир своими руками — например, слепить глиняную подвеску, сделать вышитую открытку или соткать закладку. Причём участвовать могут и взрослые, и дети: для юных гостей предусмотрят простые и безопасные техники, где ребята смогут попробовать свои силы. Готовое изделие при желании можно будет унести с собой как память о фестивале.

Кроме того, на площадке разместят стилизованные фотозоны в духе сибирского народного творчества. Яркие декорации, этнические мотивы и живой реквизит позволят гостям сделать запоминающиеся снимки и поделиться впечатлениями в соцсетях.

Праздник со смыслом

Фестиваль не был бы праздником без музыки и торжественной атмосферы. Организаторы подготовили концертную программу с выступлениями артистов. На одной сцене будут звучать поздравления, объявляться имена победителей и вручаться награды. Вечерняя программа задумана так, чтобы напомнить: ремесленницы сохраняют культурное наследие Сибири, создают рабочие места для себя и своих близких и дарят людям красоту. Торжественная церемония станет красивым финалом насыщенного дня.

Сибирские промыслы и женский доход

Проект ставит сразу две стратегические задачи. С одной стороны, это сохранение уникального культурного наследия Сибири. С другой — повышение экономической самостоятельности женщин. Согласно исследованиям, 76% жителей области считают важным поддерживать местных производителей. Но у самих ремесленниц зачастую нет эффективных каналов сбыта. Именно этот разрыв и призван закрыть фестиваль.

Участие в проекте бесплатное, заявки от мастериц продолжают принимать. Причём для тех, кто уже прошёл обучение на выездных встречах, фестиваль станет закономерным этапом развития своего дела. Для тех же, кто только присоединяется, он окажется мощным стартовым импульсом.

— «Знай наших! Новосибирь» — это больше, чем ярмарка. Возможность для талантливых женщин из разных уголков области заявить о себе, превратить любимое ремесло в успешное дело и вместе написать новую страницу в истории народных промыслов Сибири. Проект уже доказал: расстояние не помеха, если есть желание учиться и показывать своё мастерство, — говорят организаторы.

Жители Новосибирска и гости города смогут посетить форум-фестиваль, увидеть работы лучших мастериц области, приобрести эксклюзивные изделия и провести время с семьёй.