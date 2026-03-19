Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Регулятор связывает возможное удешевление полисов с успехами в борьбе со страховыми мошенниками

Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Документ опубликован на официальном сайте Банка России.

Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

В Центральном банке пояснили, что пересмотр показателей стал возможен благодаря активизации работы по борьбе с мошенничеством в автостраховании. В конце 2025 года правоохранительные органы региона возбудили 122 уголовных дела по фактам страхового мошенничества. Тенденция сохранилась и в начале 2026 года.

— По оперативным данным только за январь-февраль 2026 года было возбуждено еще 37 уголовных дел. Для сравнения за девять месяцев 2025 года было возбуждено 86 аналогичных уголовных дела. Это позволяет снизить значение коэффициента КТ для территорий, входящих в состав Новосибирской области, — отметили в Банке России.

Тема стоимости полисов неоднократно обсуждалась в региональном парламенте. Накануне, 18 марта, состоялось рабочее совещание, организованное комитетом Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике.

По словам председателя комитета Валерия Ильенко, депутаты уже направляли обращения в Госдуму и Центробанк в связи с ростом коэффициента в декабре прошлого года. Он отметил, что инициативу новосибирских парламентариев поддержали многие регионы страны. В ближайшие дни вопрос будет рассматриваться в полпредстве президента в СФО.

Заместитель руководителя Сибирского главного управления Банка России Артур Музяев пояснил, что территориальный коэффициент устанавливается на год. Несмотря на положительные сдвиги в части уголовных дел, статистика на 1 января 2026 года показывает инерцию прошлых лет — показатель неурегулированных убытков вырос. Тем не менее он допустил, что при сохранении положительной динамики в течение полугода Центробанк вернется к пересмотру коэффициента.

— Рост числа возбужденных уголовных дел и работа прокуратуры в отношении организованных преступных групп дают основания рассчитывать на результат, — подчеркнул Валерий Ильенко, добавив, что депутаты намерены направить в Центральный банк новое письмо с изложением итогов двух месяцев работы.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз.

Фото редакции Infopro54, автор — Юлия Данилова

Рубрики : Авто Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : Центробанк РФ ОСАГО

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

