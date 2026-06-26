Власти рассказали, как в Новосибирске отметят 133‑летие города

В День города, 28 июня, праздничные программы пройдут сразу в нескольких парках Новосибирска, а главной точкой притяжения традиционно станет площадь Ленина: на Красном проспекте развернут семь «перекрёстков» с демонстрацией достижений города.

«Большие дороги» — это проект, в рамках которого будет показана специализированная техника для улучшения чистоты и комфорта города.

— это проект, в рамках которого будет показана специализированная техника для улучшения чистоты и комфорта города. «Архитектура. Мода. Дизайн» посвящён местным брендам и историческому архитектурному наследию.

посвящён местным брендам и историческому архитектурному наследию. «Театральный» — объединит кафе, где часто встречаются представители театрального мира.

— объединит кафе, где часто встречаются представители театрального мира. «Исторический» — в его состав войдет интерактивная выставка, посвящённая железной дороге, с демонстрацией легендарного паровоза Черепановых, а также иммерсивный фестиваль «Улица Асинкритовская и её обитатели».

— в его состав войдет интерактивная выставка, посвящённая железной дороге, с демонстрацией легендарного паровоза Черепановых, а также иммерсивный фестиваль «Улица Асинкритовская и её обитатели». На перекрестке «Спортивный» можно будет познакомиться с достижениями спортивных клубов «Локомотив», «Сибирь» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

можно будет познакомиться с достижениями спортивных клубов «Локомотив», «Сибирь» и баскетбольного клуба «Новосибирск». Перекресток «Промышленность и инновации» расскажет о беспилотных технологиях и планерах, разработанных СибНИА.

расскажет о беспилотных технологиях и планерах, разработанных СибНИА. Перекресток «Детства» представит «Библиотеку на траве», общение с животными и интерактивные игры.

На Михайловской набережной с 13:00 до 22:00 пройдет фестиваль «День молодежи — 2026». Программа включает спортивные, творческие и музыкальные мероприятия. Центральным событием станет Фестиваль уличной культуры с соревнованиями по кикскутингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и танцам.

Также будут работать тематические площадки: ярмарка локальных брендов, выставка молодежных пространств и граффити-джем. Для семей предусмотрены мастер-классы и интерактивные зоны. Любители кино смогут посетить кинопоказы под открытым небом.

Много активностей запланировано и на территории городских парков, расположенных в разных районах города.

Парк Берёзовая роща (12:00–21:00) примет ярмарку‑презентацию «Активный город». До 17:00 будут работать четыре тематические зоны: «Школа добрых дел», площадки здоровья, зона поддержки участников СВО («Город Героев»), презентации проектов ТОС («Город Соседей») и площадка национальных культур («Город Друзей»).

ПКиО «Центральный» (12:00–22:00) порадует гостей концертом, интерактивными локациями, мастер‑классами, фотозонами, выставками и розыгрышем призов. С 17:00 до 20:00 каждые полчаса — игра в «Ситиполию». Завершится день выступлением кавер‑группы, сибирским флэшмобом и огненным шоу.

Заельцовский парк (13:00–18:00) предложит активности на малой площади: интерактивную зону «Один день студента Капитанов», турниры по «Ситиполии», аниматоров и шоу мыльных пузырей.

Сосновый бор (12:00–17:00) — выступления творческих коллективов, мастер‑классы и интерактивные площадки.

Парк «Первомайский» (с 12:00): до 17:30 — выступления коллективов, затем дискотека, а в 19:00–20:00 — концерт кавер‑группы.

Бугринская роща (12:00–22:00) удивит разнообразием: выставки, музей «Исток», цирковое шоу, аквагрим, программа «Мой Новосибирск», бардовские песни, выступление кавер‑группы «АртДебош» и «Бачата на свежем воздухе».

Затулинский парк начнёт праздник в 13:00 с костюмированного шествия «Сибирское лето», далее — выступления артистов, шоу мыльных пузырей (16:00–16:30) и концерт кавер‑группы (с 19:00).

Концерты также пройдут в ПКиО имени Кирова (13:00–17:00) и в парке «У моря Обского» (13:00–16:00).

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в центре Новосибирска запретят электросамокаты.

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