Новосибирские фермеры предлагают заключать годовые контракты с сетями

Вопрос обеспечения торговых сетей отечественным картофелем обсуждался на недавнем совещании в Минсельхозе. Ритейлеры запросили дополнительные объёмы продукции, однако выяснилось, что к началу июня качественный картофель в хранилищах аграриев практически закончился: его распределили по сетям, переработчикам и на экспорт. Остался только мелкий картофель «несетевого» качества.

Но, как пояснил председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Алексей Сальников в беседе с Infopro54, происходящее — лишь верхушка айсберга. Корень проблемы лежит глубже: в отсутствие системного планирования в сельском хозяйстве.

— Рынок — это хорошо, конечно, но не для сельского хозяйства. Сложно предугадать, каким будет спрос на картошку, хлеб и другие продукты. Поэтому насеем много — никому не надо будет, насеем мало — возникнет дефицит, — говорит Алексей Сальников.

По его словам, плановость могла бы строиться через сбор заявок от регионов, определение потребностей и распределение объёмов среди фермеров. Без этого аграрии обречены постоянно «прыгать с огня да в полымя».

Собеседник редакции добавил, что подобная ситуация складывается и с другими культурами.

— У нас сейчас лежит горох, закупочная цена на который — 11 рублей за килограмм. А это ниже себестоимости. Возникает вопрос: зачем нам его на будущее выращивать? Мы не будем. Это приведёт к дефициту, — рассуждает Алексей Сальников.

Такая же участь, по его словам, ждёт и картофель: в этом году поля под ним в регионе сократились на 26%. Фермеры просто перестают закладывать продукцию на хранение, потому что не видят в этом экономического смысла.

В АККОР считают, что решить проблему поможет возврат к плановой системе через механизм годовых контрактов с фиксированными ценами.

— Сеть размещает заявку и заключает контракт, допустим, по 35 рублей за килограмм на круглый год. Фермеры, готовые работать в таких условиях, берут этот подряд и выполняют его. Государство выступает посредником и организатором процесса, а страховую защиту сделок на случай форс-мажора обеспечивает страховая компания: если урожай погиб, покрытие идёт по страховке. А если поставщик подвёл — предусмотрены штрафные санкции, — предлагает Алексей Сальников одну из схем работы с производителями.

При этом он подчёркивает, что плановость не исключает рынок, а упорядочивает его. Сначала закрываются внутренние потребности региона — и только потом излишки можно направлять на экспорт, например в Монголию или Китай, где наша продукция может быть интересна по более высокой цене. Именно такое сочетание плановых механизмов и рыночных инструментов, по его мнению, способно стабилизировать отрасль и сделать её предсказуемой для всех участников — и для фермеров, и для сетей, и для потребителей.

Ранее редакция сообщала, что в Сибири выращивают более половины российского рапса.