Как бомбардировки Ирана скажутся на ценах на продукты и бензин в Новосибирске

В Новосибирске ожидается рост цен на импортные продукты, электронику и бытовые товары из-за конфликта на Ближнем Востоке. Специалисты прогнозируют повышение цен на овощи и фрукты на 10–15% из-за роста транспортных расходов и возможных нарушений в поставках. Особенно это затронет экзотические фрукты и орехи. Также ожидается рост мировых цен на нефть, что может привести к увеличению стоимости бензина.

— Однако в Новосибирской области заметный рост цен на топливо чаще связан не только с геополитикой, но и с внутренними факторами: логистика, работа омских нефтехимических заводов, перераспределение поставок и поведение крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Поэтому возможен либо умеренный рост, либо локальные всплески цены, особенно если совпадут внешние и внутренние факторы, — пояснила руководитель образовательной программы «Креативное предпринимательство и медиабизнес» НГУЭУ Анна Иноземцева изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

Иноземцева предупреждает о возможном подорожании услуг из-за роста издержек бизнеса: увеличения затрат на транспорт, коммуникации, импортные комплектующие, аренду и коммунальные тарифы. Она также не исключает, что конфликт Израиля и Ирана может помешать снижению цен на продовольствие, предсказанному Всемирным банком.

В условиях экономической неопределённости эксперт рекомендовала новосибирцам создать устойчивый финансовый план, сокращая импульсивные и престижные покупки, отдавая предпочтение локальным, сезонным и недорогим товарам и услугам. Также она посоветовала накопить небольшой финансовый резерв на 1–2 месяца. Это поможет смягчить возможный рост цен на топливо и продукты. Также стоит планировать крупные покупки, сравнивать цены, использовать скидки и акции.

Анна Иноземцева подчеркнула, что умеренный и рациональный подход к деньгам, а также осознанное управление личным бюджетом помогут легче пережить экономическую нестабильность и смягчить влияние возможного роста цен на повседневные расходы.

