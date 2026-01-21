Ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов

В 2025 году суды Новосибирской области осудили 51 человека за незаконную охоту. В 13 из этих случаев к ответственности привлекли организованные группы, состоявшие из двух до восьми человек.

Суды установили факты незаконной добычи 49 сибирских косуль, 34 лосей и одного кабана. По этим делам часть ущерба уже возмещена добровольно — около 7 миллионов рублей. Это примерно треть от общего вреда, который оценили следователи. Оставшуюся сумму виновные должны будут выплатить по решению суда.

В подобных ситуациях суды арестовывают имущество должников для обеспечения гражданского иска. Также, согласно закону, на них накладывается временное ограничение на выезд из России.

— Привлечение к уголовной ответственности осуществляется независимо от служебного или общественного положения нарушителей, — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Конфискация орудий преступления стала важным элементом судебных решений. В 2025 году по делам о незаконной охоте было изъято 8 транспортных средств (автомобили и снегоходы) и около 40 единиц огнестрельного оружия.

Эта работа демонстрирует слаженное и принципиальное сотрудничество государственных инспекторов Минприроды с правоохранительными и судебными органами в борьбе с браконьерством. Она также показывает последовательные меры по возмещению ущерба, нанесенного природным ресурсам региона.

