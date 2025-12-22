Внедрение ГОСТа готовой еды привлечет в новосибирские магазины покупателей

Роскачество и Минпромторг совместно с участниками рынка разработали проект государственного стандарта для готовой еды, реализуемой в торговле. Об этом сообщил РБК. В проекте ГОСТа впервые дается определение готовой еды, которую реализуют торговые сети. Он распространяется исключительно на продукцию, изготовленную и упакованную промышленным способом. Стандарт содержит требования к безопасности готовой еды, ее упаковке, хранению, реализации и ассортименту.

Экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения) Александр Чиркунов считает разработку ГОСТа отличной идеей и уверен, что жесткие правила игры нужны везде, где речь идет о здоровье людей.

— Сейчас многие не покупают готовую еду из-за рисков отравления, к тому же, случаи, когда кто-то купил некачественную еду или отравился, очень быстро разлетаются в отзывах, новостях, социальных сетях и формируют имидж, что вся еда некачественная и нельзя покупать суши, салаты, прочую готовую еду и т.д. В то же время если человек вкусно и недорого поел, то он, как правило, не будет писать отзыв, а даже если сделает пост — он не наберет большого количества просмотров, а различные издания также бесплатно очень редко пишут про хорошее по этим же причинам, — поясняет эксперт.

По его словам, ГОСТ позволит увеличить доверие людей к сегменту готовой еды.

— Для мелкого бизнеса, конечно, это будет сложнее. Оборудование производства по принципам ХАССП с поточностью, соблюдением цепочки холода и прочих моментов будет стоить дорого, и срок окупаемости большой. Один упаковщик с вакуумом и газом только стоит от 1 до 2,5 млн рублей. Плюс обслуживание, — комментирует эксперт.

По его словам, с появлением ГОСТа многим проектам из разряда «мы приготовили блюдо по рецепту бабушки» будет сложнее реализоваться. В результате этот рынок перераспределится к более крупным корпорациям.

По данным INFOLine, по итогам 2025 года рынок готовой еды в России достигнет 1,14 трлн рублей, что на 20% выше уровня 2024 года. Как отмечают аналитики компании, одной из ключевых причин роста рынка является увеличение рост числа одиночных домохозяйств и изменение образа жизни горожан. Сегодня около 37% россиян живут одни — за последнее десятилетие этот показатель вырос в полтора раза.

В выручке ритейла готовая еда сегодня занимает 2,5-6,5%. В 2024 году продажи в сегменте выросли на 24%, а к 2030-му ожидаемый рост рынка составит около 40%. Об этом на XI Сибирском форуме «Ритейл будущего» сообщал замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

Напомним, в ноябре депутаты Госдумы подготовили законопроект с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Инициаторы корректировок настаивают на том, чтобы законодательно запретить приготовление еды в торговых залах магазинов, а также использование для готовки продуктов со сроком годности менее 24 часов. Депутаты считают, что при приготовлении блюд в ритейле нередко используются ингредиенты, срок годности которых истекает менее чем через сутки, а на готовое блюдо выставляется новый срок годности. Кроме того, «хранение и реализация готовой кулинарной продукции в открытом виде на прилавках и витринах может привести к увеличению случаев острых кишечных инфекций среди населения», — говорится в документе.

Эксперты Сибирского федерального центра оздоровительного питания считают, что на фоне существенного роста рынка готовой еды нужно возобновлять практику регулярных проверок предприятий, которые ее производят. В 2025 году в России были зарегистрированы несколько серьезных случаев массовых отравлений, связанных с готовой пищевой продукцией. Наиболее крупная вспышка произошла в октябре 2025 года в Улан-Удэ (Республика Бурятия). Источником отравления стали готовые блюда (шаурма и онигири) местного производителя, которые поставлялись в торговую сеть. В результате пострадали более 120 человек, в том числе 66 детей.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом.