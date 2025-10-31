«Если будут места»: студентам медвузов России смягчили условия обучения и отработки

Государственная Дума во втором чтении приняла закон об обязательной отработке молодых медиков. В ходе обсуждения тональность нормативного акта несколько смягчилась. Были учтены часть поправок пролоббированных медицинским сообществом.
- В частности, предполагается, что целевые договоры в обязательном порядке будут заключать ординаторы, обучающиеся на бюджетной основе. Если студент не хочет подписывать договор, то они может обучаться платно. Если будут места.
- Квоту для целевого обучения студентов на уровне специалитета будет определять государство. К примеру, в Новосибирском государственном медицинском университете по итогам приемной кампании 2025 года 70% бюджетных мест были заполнены студентами, которые поступили по целевым договорам с учреждениями здравоохранения.
- Депутаты скорректировали срок работы выпускника вуза с наставником — до трех лет. Ранее предполагалось три года. Депутаты согласовали предложение, в рамках которого сроки работы выпускника с наставником и перечень специальностей будет утверждать Минздрав. Причем выпускники смогут работать под крылом наставника, как государственных, так и в частных клиниках, работающих в системе ОМС. Как отмечали депутаты, это особенно актуально для фармацевтов и стоматологов.
К третьему чтению депутаты планируют проработать меры поддержки молодых медиков, в том числе жильем.
— Во многих центральных районных больницах не хватает врачей и среднего медицинского персонала. Совместительство сплошное, особенно в небольших сельских районах. Закон должен эти проблемы решить через закрепление специалистов. Регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В соцсетях и мессенджерах читатели обсуждают внесенные депутатами корректировки:
- Просто давайте квартиры и поедут семьями
- А менять подход к окладу начинающего специалиста власть вообще собирается??? Гляньте какие там оклады! Позор просто. Сделайте оклады хотя бы не меньше МРОТ!
- Я думаю, сейчас отток обучающихся будет. Желающих за копейки в обязательном порядке отработать не найдётся.
- Круто, конечно! Только истинный ПАТРИОТ, а главное человек по-настоящему чувствующий свое ПРИЗВАНИЕ — спасать людей, будет теперь поступать на эту специальность! Какой стимул для ребят из глубинки стремиться теперь поступить в Медвузы! А затем к себе домой вернуться специалистом и спасать СВОИХ же! Раньше шансы поступить для таких ребят был мизерный!
- Сократите число частных клиник в городах и мегаполисах и появятся нормальные врачи в городских больницах, а то в частных клиниках полно, а в городской больнице одни иностранцы сидят как в образе врачей так и посетителей… Они даже по-русски плохо говорят некоторые, как они могли понимать и учиться….
- Скорее курьеры и таксисты с высшим медицинским образованием появятся. Работать за зарплату, которой не хватает на содержание семьи — это ниже человеческого достоинства. Увы, это о зарплатах медиков в обычных бюджетных учреждениях. Начинать надо с повышения зарплат в бюджетной медицине и гнать всех профнепригодных из незаменимых
Напомним, в октябре депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко предлагал запустить в России профессиональную ипотеку, в том числе для привлечения медиков в малые города и сельскую местность. В качестве примера он приводил программу «Земский доктор». В Новосибирской области по ней на работу в сельские и малые города региона уехали 1056 врачей и 168 фельдшеров. Молодым врачам выдавались подъемные. Стоит отметить, что в предыдущие годы медикам даже удавалось покупать на них неплохое жилье.
Депутат также отмечал, что «профессиональную ипотеку» было бы хорошо привязать к законопроекту об «отработках» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения.
Ранее редакция рассказывала о том, как новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми, а также возвращение советской практики распределения кадров.