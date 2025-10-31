«Если будут места»: студентам медвузов России смягчили условия обучения и отработки

Государственная Дума во втором чтении приняла закон об обязательной отработке молодых медиков. В ходе обсуждения тональность нормативного акта несколько смягчилась. Были учтены часть поправок пролоббированных медицинским сообществом.

В частности, предполагается, что целевые договоры в обязательном порядке будут заключать ординаторы, обучающиеся на бюджетной основе. Если студент не хочет подписывать договор, то они может обучаться платно. Если будут места.

Квоту для целевого обучения студентов на уровне специалитета будет определять государство. К примеру, в Новосибирском государственном медицинском университете по итогам приемной кампании 2025 года 70% бюджетных мест были заполнены студентами, которые поступили по целевым договорам с учреждениями здравоохранения.

Депутаты скорректировали срок работы выпускника вуза с наставником — до трех лет. Ранее предполагалось три года. Депутаты согласовали предложение, в рамках которого сроки работы выпускника с наставником и перечень специальностей будет утверждать Минздрав. Причем выпускники смогут работать под крылом наставника, как государственных, так и в частных клиниках, работающих в системе ОМС. Как отмечали депутаты, это особенно актуально для фармацевтов и стоматологов.

К третьему чтению депутаты планируют проработать меры поддержки молодых медиков, в том числе жильем.

— Во многих центральных районных больницах не хватает врачей и среднего медицинского персонала. Совместительство сплошное, особенно в небольших сельских районах. Закон должен эти проблемы решить через закрепление специалистов. Регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В соцсетях и мессенджерах читатели обсуждают внесенные депутатами корректировки:

Просто давайте квартиры и поедут семьями

А менять подход к окладу начинающего специалиста власть вообще собирается??? Гляньте какие там оклады! Позор просто. Сделайте оклады хотя бы не меньше МРОТ!

Я думаю, сейчас отток обучающихся будет. Желающих за копейки в обязательном порядке отработать не найдётся.

Круто, конечно! Только истинный ПАТРИОТ, а главное человек по-настоящему чувствующий свое ПРИЗВАНИЕ — спасать людей, будет теперь поступать на эту специальность! Какой стимул для ребят из глубинки стремиться теперь поступить в Медвузы! А затем к себе домой вернуться специалистом и спасать СВОИХ же! Раньше шансы поступить для таких ребят был мизерный!

Сократите число частных клиник в городах и мегаполисах и появятся нормальные врачи в городских больницах, а то в частных клиниках полно, а в городской больнице одни иностранцы сидят как в образе врачей так и посетителей… Они даже по-русски плохо говорят некоторые, как они могли понимать и учиться….

Скорее курьеры и таксисты с высшим медицинским образованием появятся. Работать за зарплату, которой не хватает на содержание семьи — это ниже человеческого достоинства. Увы, это о зарплатах медиков в обычных бюджетных учреждениях. Начинать надо с повышения зарплат в бюджетной медицине и гнать всех профнепригодных из незаменимых

Напомним, в октябре депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко предлагал запустить в России профессиональную ипотеку, в том числе для привлечения медиков в малые города и сельскую местность. В качестве примера он приводил программу «Земский доктор». В Новосибирской области по ней на работу в сельские и малые города региона уехали 1056 врачей и 168 фельдшеров. Молодым врачам выдавались подъемные. Стоит отметить, что в предыдущие годы медикам даже удавалось покупать на них неплохое жилье.

Депутат также отмечал, что «профессиональную ипотеку» было бы хорошо привязать к законопроекту об «отработках» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения.

Ранее редакция рассказывала о том, как новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми, а также возвращение советской практики распределения кадров.