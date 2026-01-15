Хоккейный клуб «Сибирь» получил главного тренера команды

На заседании попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» 15 января Ярослав Люзенков был официально назначен главным тренером команды.

— Ярослав Люзенков исполнял обязанности главного тренера нашей команды с 14 ноября. При нем «Сибирь» одержала 11 побед и вернулась в зону плей-офф. Желаем Ярославу Игоревичу успешной работы на новой должности, — говорится в сообщении ХК Сибирь.

В соцсетях новосибирцы стали благодарить любимый клуб за подобное решение.

— Удачи! Надеюсь до плей-офф, выстроит настоящую банду. — Ну наконец-то!!!! Поздравляю. — Новых побед!

Люзенков раньше был ассистентом главного тренера Вадима Епанчинцева. После ухода Епанчинцева команду возглавил Вячеслав Буцаев. Сейчас новосибирцы находятся на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ, заработав 41 очко в 46 играх.

В 16 лет Люзенков перешёл из новосибирского «Спартака» в московские «Крылья Советов», где играл пять лет. После этого он вернулся в родной Новосибирск и позже выступал за новокузнецкий «Металлург». Также он проходил просмотр в ЦСКА, но не остался там.

В его карьере были такие клубы, как ХК «Тверь», ХК МВД, «Амур», «Кристалл» и «Казахмыс». Завершив игровую карьеру в 2007 году, Люзенков стал тренером. Он работал с молодежью в системе «Сибири» и юниорской сборной России на чемпионате мира 2015 года. С 2015 по 2019 год Люзенков возглавлял «Сибирских Снайперов», а с 2019 по 2022 год – МХК «Динамо» (Москва).

