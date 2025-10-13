В Новосибирске выросло число поступивших в вузы иностранцев

В 2025 году новосибирские вузы приняли 3,37 тысячи иностранных студентов, что на 470 человек больше, чем в прошлом году. Эти данные озвучил исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 13 октября.

Из общего числа иностранных студентов 2,86 тысяч приехали из пяти стран: Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. По сравнению с прошлым годом число абитуриентов из Казахстана увеличилось с 1,22 тысяч до 1,68 тысяч, а из Китая — с 100 до 690.

В 2025 году, по словам господина Савостьянова, 21,24 тысячи человек поступили на очное обучение в 22 университета и их филиалы. Это на 1,27 тысячи больше, чем в прошлом году.

Напомним, что в приемную кампанию 2025 года НГТУ зачислил 1061 иностранца. Из них 226 студентов из Китая поступили на три образовательные программы. 58 студентов из университета Буркина-Фасо заняли места на подготовительных курсах по квотам.

По государственной линии в НГТУ также поступили около 100 студентов из разных уголков мира. Среди них представители Южной Америки, Африки, Азии и других регионов.

Ранее редакция сообщала о том, что почти самую заметную динамику прироста иностранных студентов в новосибирские вузы дают страны Африки и Китай.